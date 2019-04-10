Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2019

Митрополит Псковский Тихон и студенты ПсковГУ обсудили перспективы совместных проектов

8 апреля в Центре Студенческих Инициатив состоялась неформальная встреча студентов и представителей ПсковГУ с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в рамках сотрудничества университета и Псковской митрополии Русской Православной Церкви в тех направлениях, которые студенты ПсковГУ посчитали наиболее интересными и полезными для образовательного процесса, сообщает Православие.Ru.

Первое направление — проект интерактивного музея на базе вокзала. Студентам ПсковГУ предложили написать научно-популярные статьи, посвящённые истории Псковского края и персоналиям, прославившим город и область. Несколько представителей исторического факультета и факультета русской филологии и иностранных языков написали в сумме 35 статей. В скором времени должна состояться встреча с авторами для дальнейшей редактуры.

Второе направление — проект «Наши древние храмы». Здесь студентам предлагалось оформить буклеты с описанием знаменательных святых мест Пскова, о которых хотелось бы рассказать как можно больше. В этом направлении особо отличились студенты факультета образовательных технологий и дизайна, которые создали целую коллекцию буклетов. Кроме того, студенты ФОТиДа предложили свою вариацию туристического маршрута и карты города с отмеченными знаковыми местами, а также пару настольных игр по близкой тематике. Митрополит высказал свои мнения и рекомендации, и студентам было предложено продолжить сотрудничество.

Третье направление — 220-летие А.С. Пушкина. Было предложено оформить несколько плакатов к празднованиям юбилея со дня рождения великого русского поэта. В рамках обсуждения этого проекта родился конкурс на поиск лучших 40 цитат поэта. Отобранные в ходе конкурса цитаты будут украшать улицы городов Псковской области: их поместят на специальные плакаты, с дизайном которых, возможно, ещё представится поработать студентам ПсковГУ.

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Митрополит Псковский Тихон и студенты ПсковГУ обсудили перспективы совместных проектов
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