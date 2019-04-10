Несмотря на все старания Церкви, молодые греки не хотят вступать в брак и всё больше предпочитают блудное сожительство, обратил внимание владыка…

Греция пока всё ещё остаётся православным государством, где Православие объявлено государственной религией и в школах изучают христианскую нравственность, однако сам по себе этот факт не означает, что греческое общество строго придерживается христианских ценностей.

Если бы это было так, никакие власти во главе с атеистом Ципрасом не смогли бы даже говорить о разделении Церкви и государства, а именно этот вопрос стоит сегодня на внутриполитической повестке дня в Греции.

В России очень мало информации о том, чем живёт общество одного из немногих в мире православных государств. К нам доходят лишь отрывочные свидетельства об этом. Однако, даже эта информация указывает на то, что далеко не всё в Греции так хорошо, как многим может казаться.

В понедельник утром в Культурном центре Корфу состоялось собрание священников, на котором присутствовал митрополит Корфский, Паксосский и Диапонтийский Нектарий, обративший внимание священнослужителей на нравственные проблемы, с которыми сталкивается современная Греция, сообщает «Ромфея.Новости».

«Со временем мы видим, что ситуация на нашей Родине неуклонно ухудшается, причём не только в духовной сфере», — заявил владыка, указав на то, что власти стремятся ограничить Православную Церковь и навязывают обществу атеизм. При этом они «частично достигли своей тёмной цели».

По словам митрополита Нектария, «мы сожалеем, что новые пары не женятся и не имеют детей из-за финансовых трудностей. Эта реальность не должна приводить нас в отчаяние, но мы должны быть решительными, помня о том, с чем мы действительно столкнулись».

Владыка также обратил внимание, что греческая молодежь покидает Грецию в большом количестве, в то время как коренное население быстро стареет. «Принимая во внимание все эти современные вызовы, священник призван сохранить православную веру и удвоить свои усилия в духовной борьбе, чтобы не навредить душам, которые доверил ему Христос», — заявил архипастырь.

Русская линия