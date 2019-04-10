Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2019

В Москве открылось новое паллиативное отделение для тяжёлобольных людей

Новое паллиативное отделение на 35 человек открылось в центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита Московского, сообщает Диакония.Ru. В церковной больнице это второй по счету стационар для тяжелобольных людей. В отличие от первого, в котором бесплатную помощь и уход могут получить пациенты со всей России независимо от регистрации, новое отделение предназначено для жителей столицы. Освящение нового отделения совершил заместитель председателя попечительского совета больницы епископ Пантелеимон.

Бесплатную помощь в новом отделении смогут получить пациенты с онкологическими заболеваниями, люди с тяжелыми последствиями инсультов, травм и другими неизлечимыми заболеваниями, нуждающиеся в паллиативной поддержке. Помимо врачей и сестер по уходу, в новом отделении будут трудиться добровольцы и сестры милосердия.

«На сегодняшний день в таком объеме паллиативная помощь не оказывается ни в одной клинической больнице: коечный фонд двух отделений больницы святителя Алексия рассчитан почти на 100 человек, — сказал главный врач и директор Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров. — В больнице существует многопрофильный стационар на 280 коек, открываются новые отделения и лаборатории, но именно паллиативная помощь — один из наших приоритетов».

Первое паллиативное отделение, рассчитанное на 60 человек, открылось в октябре 2016 года. Большинство пациентов — лежачие. Главное отличие первого отделения от других московских паллиативных отделений и хосписов состоит в том, что здесь принимают пациентов без московской регистрации и даже без документов.

Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского — многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест. Это крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. В больнице лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно. В 2018 году больница святителя Алексия митрополита Московского отметила свое 115-летие.

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В Москве открылось новое паллиативное отделение для тяжёлобольных людей

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