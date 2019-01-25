23 января 2019 года настоятель храма Христа Спасителя в итальянском городе Сан-Ремо священник Дионисий Байков, который находится в юрисдикции Русского экзархата в Западной Европе (Константинопольского Патриархата) к своему большому удивлению получил от местного константинопольского митрополита Геннадия Зервоса уведомление о запрете в служении, сообщает «Независимая газета».

27 ноября 2018 года Константинопольский Патриарх Варфоломей неожиданно отозвал Томос, дарованный в 1999 году, согласно которому русские приходы в Западной Европе имели статус Экзархата и получили независимость в управлении. Отныне им предлагалось влиться в местные епархии, что означало бы полную потерю какой-либо самостоятельности. В ответ духовенство и миряне Архиепископии не согласились с решением Фанара и решили самостоятельно определить своё будущее.

Бывший глава Экзархата архиепископ Иоанн Ренетто назначил на 23 февраля общее собрание Внеочередной Генеральной ассамблеи, на котором как раз и будет решаться дальнейшая судьба Архиепископии. Однако, константинопольские архиереи тех стран, в которых располагаются приходы Экзархата уже сейчас начали приступать к решительным действиям, чтобы подчинить непокорных верующих. Вначале некоторым общинам были разосланы требовательные письма, предлагающие срочно перейти в подчинение митрополии. А теперь — им грозит запрет в служении.

«В течение нескольких дней и я, и другие клирики получали письма от митрополита Геннадия с требованием поминать его на богослужениях и также приглашение приехать на встречу с ним сегодня, 23 января. Я игнорировал эту встречу и продолжал, как и прежде, поминать нашего владыку и главу Русского экзархата, ликвидированного в конце прошлого года Патриархом Варфоломеем, архиепископа Хариупольского Иоанна (Ренетто). Эти слухи, естественно, дошли до митрополита Геннадия, и он меня только что запретил», — рассказал отец Дионисий Байков.

Православная община Сан-Ремо уже сделала заявление о том, что действия константинопольского иерарха считает неканоничными, и вплоть до Генеральной ассамблеи будет продолжать следовать уставу русской Архиепископии.

«Раз Вселенский Патриарх решил от нас отказаться, мы возвращаемся в период до 1931 года, когда наши приходы не были ещё под омофором Вселенского Патриархата. Мы можем выбирать любую каноническую юрисдикцию — то есть это может быть Болгарская, Грузинская, Сербская, Русская или любая другая Православная Церковь. Мы до конца будем бороться за то, чтобы только наши прихожане могли решать своё будущее и выбирать свой путь, и никто не мог нам указывать и нас заставлять», — отметил отец Дионисий.

Вместе с тем он сообщил, что после получения запрета он не хочет провоцировать лишнего обострения ситуации и временно закроет храм. «Наш храм является визитной карточкой города. Он очень известен и указан на всех туристических маршрутах. Поэтому пока до общего собрания нашей Архиепископии 23 февраля, мы, по всей видимости, закроем церковь, чтобы не провоцировать ситуацию. Нам очень важно и то, чтобы это время храм не перешёл в юрисдикцию италийского митрополита», — отметил священник.

Русская линия