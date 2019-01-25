24 января 2018 года, в 100-летнюю годовщину издания преступного указа большевиков о расказачивании, на Дону поминали казаков, которые были убиты в результате массового истребления казачества советской властью, сообщает официальный сайт Всевеликого войска Донского.

В Тацинской станице Всевеликого войска Донского в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась заупокойная панихида по казакам «живот свой положившим» за Веру и Отечество, а также погибшим в годы массовых репрессий и геноцида казачества. На молебне присутствовали сотрудники сектора ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами Тацинского района, члены казачьих обществ Тацинского юрта, кадеты Тацинского казачьего техникума, казачьи образовательные организации и местные жители. Панихиду отслужил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, духовник Тацинского юрта иерей Ростислав Сагинашвили.

Казаки Усть-Белокалитвинского юрта и воспитанники казачьего кадетского корпуса имени М.И. Платова почтили память расстрелянных и замученных предков в храме Святой Троицы в хуторе Дядин. Панихиду отслужил духовный наставник юрта отец Александр Калабухов. По завершении молебна с речью выступил атаман Усть — Белокалитвинского юрта Николай Тимошенко. Он отметил, что сохраняя память о наших предках, мы должны не только молиться, но и сделать всё зависящее, чтобы казаки вновь стали едиными и сильными, способными защитить не только себя, но и всю Россию.

В Сальске кадеты Сальского казачьего кадетского профессионального лицея, совместно с казаками юртового казачьего общества «Сальск» приняли участие в панихиде в память по безвинно убиенным казакам в годы геноцида казачьего народа в храме Святителя Димитрия Ростовского.

Казаки городского казачьего общества муниципального образования «Город Гуково» приняли участие в панихиде по погибшим казакам в годы красного террора. Духовник казачьего общества иерей Олег Бурлаков отслужил панихиду в храме Великомученика и Целителя Пантелеймона. После панихиды состоялась чаепитие, где казаки пообщались с воспитанниками воскресной школы, атаман ГКО МО «Город Гуково» Игорь Безбородых и председатель Совета стариков Владимир Самохвалов рассказали детям о тех страшных днях в истории казачества 1919 года.

Казаки Дубовского юрта приняли участие в панихиде по невинно убиенным казакам. Молебен отслужил духовный наставник казаков Дубовского юрта иерей Алексей Каменцев в храме Владимирской иконы Божией Матери села Дубовского.

В Новошахтинске казаки городского казачьего общества «Новошахтинское» во главе с атаманом Сергеем Мащенко почтили память жертв геноцида российского казачества. Заупокойную литию в храме Донской иконы Божией Матери отслужил благочинный приходов Новошахтинского округа, член епархиального совета Шахтинской епархии, председатель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом протоиерей Роман Амплеев. На молебне присутствовали представители ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами города Новошахтинска и представители местной администрации.

В городском казачьем обществе города Каменска-Шатинского прошли поминальные мероприятия, приуроченные к 100-летию геноцида казаков. В этот день у памятника атаману Платову в Каменске-Шахтинском был организован митинг по невинно убиенным казакам. На митинге присутствовали казаки ГКО города Каменска-Шатинского во главе с атаманом Сергеем Куркиным, директор Каменск-Шахтинской казачьей школы № 2 Александр Чеботарёв, представители местной администрации. По окончанию митинга в Свято-Троицком храме состоялась панихида, в память казаков, убиенных в годы расказачивания. Заупокойную литию провел духовный наставник казаков городского казачьего общества города Каменска-Шатинского иерей Олег Выборов.

Казаки городского казачьего общества «Глубокинское» во главе с атаманом Владимиром Статником провели урок памяти для казачат, посвященный геноциду казаков и началу гражданской войны на Дону. Лекция состоялась в Глубокинской казачьей школе № 1. Представители казачьего общества рассказали школьникам о самых важных трагических событиях в истории донского казачества. В рамках урока памяти казаки отметили и тот факт, что гражданская война началась под поселком Глубокий, ныне земли Глубокинского юрта Донецкого округа.

Казаки Митякинского юрта во главе с атаманом Владимиром Лавренко посетили заупокойную литию по безвинно убиенным предкам в храме Святителя Тихона Задонского поселка Тарасовский. Молебен провел настоятель храма иерей Игорь Колистратов. Также поминальная служба состоялась в церкви Рождества Христова станичного казачьего общества «Станица Митякинская». В панихиде приняли участие казаки и атаман казачьего общества Владимир Куприенко.

В Донецком округе в Миллеровском казачьем кадетском профессиональном техникуме проведена заупокойная панихида по безвинно убиенным казакам в годы геноцида, которую провел духовник казаков Миллеровского юрта иеромонах отец Димитрий Яроцкий. В мероприятии приняли участие более ста казаков Миллеровского юрта.

В юртах Восточного округа казаки также помолились о предках, ставших жертвами политики геноцида, развязанного большевиками.

Русская линия