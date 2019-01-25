Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в интервью газете «Сегодня» заявил, что монашествующие Киево-Печерской лавры не станут покидать обитель даже, если их силой будут выкидывать на улицу, сообщает «Союз православных журналистов».

Владыка Павел подчеркнул, что руководство «ПЦУ» хотят получить «уже готовую, красивую, отреставрированную Лавру». «Обидно, что сейчас никто не вспоминает, какой Лавра была прежде, когда нам её только отдали в 1988 году. Всё было в руинах, братии спать было негде. Спали на матрасах на полу в корпусе, где протекала крыша, и не было отопления. Еду носили из Покровского монастыря. Не было во что обуться и одеться, храма целого для молитвы не было. И первая служба была на площади Дальних пещер».

Архипастырь рассказал, что первые наместники и монахи своим трудом восстанавливали святыню, и отдавать её раскольникам теперь никто из монашествующих не станет. «Сколько труда вложено братией! За 30 лет мы реконструировали все храмы, корпуса, где братия живёт, наладили швейное производство, трапезные для братии и людей. Благоукрасили не только храмы. У нас только 8 тысяч кустов роз, множество разнообразных цветов на все времена года. «Мы живём Лаврой и вкладываем в неё часть души. Мы сохраняем святыню не для кого-то, а для украинского народа, для себя. А нас пытаются обвинить, запугать и угрозами забрать то, что с таким трудом и огромными усилиями восстанавливалось братией. Что бы кто ни делал — мы отсюда не уйдем!» — сказал наместник.

«Нас несправедливо хотят обвинить в чем-то, забывая, сколько всего лаврской братией, меценатами, верующими сделано. В Трапезном храме не было ни одной большой иконы. Все было трухлявое. А в Тёплом лежали мощи и с ними рядом — крыса. А пещеры! Все было направлено на то, чтобы они разрушались. Я заменил десятки километров труб дренажной системы, сделал водоотводы, чтобы не затопило пещеры, и не было оползней. Мы всё это приводили в порядок, восстанавливали, привозили отовсюду иконы», — напомнил архиерей.

«А сейчас все распереживались, как и что мы храним, — продолжил он. — Да мы это из руин подняли, всё отреставрировали. Никто не вспоминает, что нынешний храм „Всех скорбящих Радость“ был когда-то инфекционной клиникой. Страшное дело — в центре города такое».

«Слава Богу, что ещё в советские времена кому-то пришло в голову спрятать старые кресты храма под тоннами мусора. Когда нам вернули это здание, мы вывозили 100-летний мусор из подвалов и обрели два креста, которые реставрировали. И сегодня они на своих местах. Аннозачатьевский храм — это был театр. На месте храма „Живоносный Источник“ была огромная развалина», — заключил он.

По его словам, сегодня монастырь выживает благодаря меценатам. «Сейчас стало намного меньше средств, но, слава Богу, люди всё равно помогают, — продолжил архиерей. — После того как в обанкротившемся банке пропали все деньги Лавры, у нас возникли элементарные проблемы с оплатой коммунальных услуг. А сумма каждый месяц приходит немалая. Остановилась реконструкция бывшей инфекционной больницы, в которой мы хотели сделать больницу для братии и храм, по этим же причинам».

«Благо, есть хозяйство в селе Вороньков, благодаря которому мы кормим братию и помогаем детдомам и больницам. Лавра многим помогает. И те, кто думает, что от хозяйства мы имеем прибыль, глубоко ошибаются. Оно помогает нам выжить в эти трудные времена, не более», — добавил иерарх.

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