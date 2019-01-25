В этот день 1610 года закончилась шестнадцатимесячная осада Троице-Сергиевой Лавры польскими войсками. Монастырская крепость выстояла. Осада была начата 23 сентября 1608 г.

В смутное время монастырь сыграл огромную роль в консолидации русских сил. Обитель выдержала 16-месячную (1608−1609 гг.) осаду войск Сапеги и Лисовского, по молитвам преподобного Сергия Радонежского мужественно отражая приступы неприятеля. Защищали монастырь от 15-тысячной армии Лжедмитрия II 2400 стрельцов, дворян их слуг и монахов. Все приступы были отбиты.

Настоятель монастыря архимандрит Дионисий (Ржевитин) и келарь Авраамий Палицын в письмах-грамотах поднимали дух русского воинства, убеждали собрать силы для защиты Москвы. Сергиева обитель пожертвовала на защиту Отечества драгоценные вещи из ризницы и значительные денежные суммы, принимала у себя раненых. В эти смутные годы святая обитель поистине стала оплотом русской национальности, она влила веру и мужество в сердца русского народа и много способствовала освобождению России от иноземцев.

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