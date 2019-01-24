Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» изъявил готовность выслушать все обеспокоенности городской общественности по поводу возможного возвращения Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви, но призвал горожан приводить реальные аргументы, которые необходимо учесть в этом процессе.

Градоначальник подчеркнул, что в России действует закон о возвращении культовых сооружений традиционным конфессиям, и власти не могут его нарушать, как бы кому этого не хотелось.

«Одни депутаты за то, чтобы передать собор Русской Православной Церкви, другие — против этого. Но у нас с вами есть закон от 30 ноября 2010 года, который предусматривает передачу культовых зданий конфессиям (не только Русской Православной Церкви), если они ранее были в пользовании конфессий. Русская Православная Церковь имеет право подать заявку о передаче любого собора, любого культового сооружения. Закон это позволяет. И даже если исполнительная власть любого региона, в том числе и Санкт-Петербурга, не передаёт, Церковь может подать в суд, и суд будет решать этот вопрос в соответствии с действующим законодательством. Власть не должна нарушать закон», — подчеркнул врио губернатора.

Если же кто-то выступает против такого порядка вещей, то этот вопрос надо решать в Государственной Думе и изменять действующее законодательство, а не переводить тему Исаакия в политическую плоскость. «Всё должно решаться в рамках закона. Это первое. Второе — безусловно, самое главное — надо учитывать мнение горожан», — добавил Александр Беглов.

При этом по убеждению градоначальника, никаких проблем между сосуществованием храма и музея в одном помещении не возникнет. «Собор остался в ведении города, он остаётся и работает. Сегодня есть договоренности между городом, музеем, Русской Православной Церковью о том, чтобы в соборе проходили богослужения. Там нет сегодня каких-то противоречий: Церковь не мешает музею, музей не мешает Церкви», — заявил врио губернатора.

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