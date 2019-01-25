24 января 2019 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с преподавателями и студентами медицинских и фармацевтических вузов России. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со словом, в котором подверг резкой критике существующую практику государственного финансирования абортов и призвал медиков помочь изменить эту ситуацию, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшество, в частности, заявил:

«Я бы хотел также затронуть тему, которая сегодня волнует многих людей в нашей стране. Это проблема абортов. Несколько слов о позиции Церкви, которую часто сводят к тому, что мы просто «против». Церковь, конечно, не просто «против», Церковь на самом деле «за». За что? За жизнь! Церковь за то, чтобы человек, жизнь которого уже началась в материнской утробе, увидел этот мир. Христианин не может относиться к абортам иначе — он однозначно рассматривает их как убийство.

Но Церковь беспокоится не только о неродившемся малыше, но и о его матери. Даже неверующий гинеколог скажет, что аборт часто наносит непоправимый вред здоровью женщины. Бывают случаи, когда аборт, вызывающий у организма женщины сильный стресс, является одновременно толчком, стимулирующим развитие уже имеющейся у нее болезни. Аборт нередко приводит к развитию бесплодия, последующим серьезным проблемам в течениибудущей беременности. Вы, конечно, знаете все это лучше меня, поэтому я не буду много говорить. Но это никак не безобидная манипуляция.

А ведь есть и нравственные последствия аборта. Нет ни одной женщины, которая бы совершила убийство ребенка во чреве и не переживала бы это событие как тяжелейший момент своей жизни. Аборт, независимо от того, как к нему относятся, совершается он по медицинским показаниям или нет, всегда сказывается на внутреннем и внешнем состоянии женщины. Эмоциональные и психические нарушения, чувство стыда и угрызений совести, тоски, безнадежности — все это часто вызвано тем, что женщина, даже убежденная в правильности своего решения об аборте, осознает себя виновницей гибели ребенка.

Но аборт разрушительно сказывается не только на женщине, его совершающей, но и на тех, кто помогает ей сделать это. Совершение аборта противно самой природе врачебного служения. Т от, кто давал клятву сохранять и беречь человеческую жизнь, не должен отнимать ее. Тот, кто в одном случае помогает человеку появиться на свет, в другом оказывается палачом, уничтожающим дитя в утробе матери и пролагающим дорогу многим заболеваниям, нередко даже смертельным. Такие врачи нарушают фундаментальный медицинский принцип «не навреди», неизменные нравственные законы.

Слава Богу, сегодня в России наблюдается динамика снижения количества абортов. Если в 2010 году общее число абортов превышало 1 млн, то в 2017 году, по данным Минздрава, их количество снизилось до 627 тысяч. Но все равно это ужасающая цифра. Фактически за прошедший год было уничтожено население нескольких городов регионального значения. Вот мы говорим, что в России не хватает населения. Огромная страна — Сибирь, Дальний Восток, — а население России — как одной провинции Китая. Колоссальные территории, богатства несметные — как все это освоить? Как разработать для блага нашего народа? Многое упирается в демографическую проблему — нет людей для заселения всех этих просторов. Вы знаете, что существует специальная программа заселения Дальнего Востока, но что-то не очень заметно, чтобы Дальний Восток энергично заселялся. А ведь можно было бы без особых материнских капиталов и каких-то преференций с легкостью увеличить количество жителей России — если мы сократим количество абортов. 627 тысяч —это официальная цифра, а мы знаем, что реальная может быть в два раза больше. Значит, если бы аборты прекратились, то у нас за десять лет был бы прирост 12 миллионов населения.

Помимо этой общенациональной темы, от которой зависит экономическое процветание России, ее устойчивость, её место в мире, существует, конечно, и чисто человеческое измерение. Дети в семье — это благословение Божие. Семья, где есть папа, мама и дети, — это школа любви, школа настоящей любви, а настоящая любовь — это не только ласка, не только произнесение приятных слов, но и готовность одного человека отдавать себя другому человеку. Все это формирует человеческую личность, поэтому мы и называем семью малой Церковью. Как Церковь формирует духовное состояние человека, так и семья формирует человеческую личность.

Со своей стороны, Церковь предпринимает все возможные усилия для того, чтобы женщина, стоящая перед выбором сохранения беременности или совершения аборта, сделала выбор в пользу человеческой жизни. Что мы делаем? В первую очередь, проводим активную просветительскую работу, направленную на профилактику абортов и снижение их числа. Но мы должны не только отговаривать от рокового решения женщин, которые находятся в трудных обстоятельствах, но и делать что-то конкретное, чтобы помочь этим женщинам. Когда я впервые заговорил о проблеме абортов и призвал Церковь включиться в просвещение народа, говорить об опасности абортов и необходимости радикально сократить их количество в России, я понимал, что если мои слова будут подхвачены духовенством (а так оно и случилось, так оно и должно было произойти: Церковь действительно включилась в проповедь, направленную на преодоление этого опасного явления нашей жизни), то наступит момент, когда кто-то может спросить нас как Церковь: «ну, вы хорошо говорите, а что вы делаете?» А ведь делать можно многое. Мне приходилось встречаться с молодыми женщинами, которые обращались ко мне, еще когда я не был Патриархом. Хорошо помню, как я спрашивал: «ну почему же ты решилась сделать аборт?», и обычно слышал: «мама сказала, что домой не пустит», «жить негде», «жить не на что». Т. е. именно материальные и психологические факторы чаще всего толкают молодую женщину на то, чтобы она сделала аборт.

Когда мы начинали большую программу работы с нашим народом по преодолению трагедии абортов, возник, естественно, вопрос: а что мы можем сделать? Посещая епархии, регионы, встречаясь с епархиальными архиереями и губернаторами, я стал просить их, чтобы на основе церковно-государственного партнерства в каждом регионе создавались дома для мамы, убежища, куда женщина, которая отказывается делать аборт (в том числе под влиянием церковной проповеди), могла бы прийти и пожить там. Причем жить столько, сколько необходимо, чтобы ребенок встал на ноги, чтобы ей была предоставлена возможность трудиться или, по крайней мере, чтобы ей было обеспечено трудоустройство в будущем. И я благодарю и гражданских руководителей, губернаторов, и правящих архиереев, что мои пожелания были услышаны.

В 2011 году в Москве был открыт первый Центр гуманитарной помощи службы «Милосердие», место сбора и распределения вещевой помощи нуждающимся. Этот центр стал показательным примером: в нем был зал выдачи помощи, организованный по подобию магазина, место разбора вещей, склад для их хранения. В 2016 году состоялся первый общецерковный сбор средств на нужды беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации. Целью этого сбора было оказание материальной помощи беременным и женщинам с детьми в рамках развития сети церковных гуманитарных центров, практически складов, на территории всей России. Было собрано 39 млн руб. На эти средства было открыто более 100 таких центров. Сегодня в России действует 160 центров гуманитарной помощи беременным, где они получают самое необходимое: одежду, продукты питания, средства гигиены, детские коляски, кроватки и многое другое. Только за 2017 год помощь в центрах получили более 16 тысяч человек.

Что же касается приютов для женщин, — конечно, это непростая тема, но я благодарю за то, что многие откликнулись на мои просьбы открывать такие центры, или, может быть, стали открывать их, просто осознав необходимость помогать женщинам. И если в 2011 году, когда мы начали эту программу, был всего один приют для беременных, то за последние семь лет при участии Церкви было открыто уже 57 приютов для беременных и женщин с детьми — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В этих приютах каждая беременная женщина в кризисной ситуации может получить необходимую комплексную поддержку. Только за последние три года в наших приютах удалось оказать помощь более 3 тысячам семей.

В 2019 году в России появятся 13 новых приютов для мам, 50 новых центров защиты материнства, — имею в виду организованные Церковью в партнерстве с государством или самостоятельно. Кроме того, 72 проекта смогут расширить уже существующую деятельность по защите жизни и профилактике абортов.

Несколько слов я бы хотел сказать и о предложении вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования. Многие из вас уже слышали это моё предложение. Ещё раз хотел бы отметить: факт нахождения абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступная и финансируемая из госбюджета. Но это не медицинская услуга. В результате этой услуги здоровье женщины не поправляется. Это не излечение болезни, это нечто совсем другое.

Мы убеждены, что люди, несогласные с абортами, каких очень много, не должны своими налоговыми отчислениями участвовать в финансировании этой нравственно порочной процедуры. Поэтому вывод абортов из ОМС должен стать значимым сигналом для всего общества. Знаю, есть оппозиция этому мнению, — ну, в жизни никогда не бывает, чтобы все единогласно всё поддерживали. Так бывало у нас в Советском Союзе, но мы знаем, что за этим единогласием реального единства никогда не было. Кто-то «за», кто-то «против», но я очень надеюсь, что эта позиция будет всё-таки положительно восприниматься большинством нашего народа.

Считаю, что важно на законодательном уровне закрепить защиту жизни нерожденных детей, иначе возникает вопрос о будущем нашего государства. Если мы хотим благополучия и процветания нашей страны, то все мы призваны объединить усилия в нашем общем деле по спасению детских жизней.

На этом я заканчиваю. Понимаю, что тема рождения детей, тема абортов не исчерпывает жизненной повестки дня, но я считаю аборты болезнью нашего общества. Вы как медики будете соприкасаться со всеми этими проблемами, поэтому я счел возможным познакомить вас со своими мыслями".

Русская линия