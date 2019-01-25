Новак Джокович: Я — спортсмен, но прежде всего я — православный христианин

Один из лучших теннисистов мира серб Новак Джокович рассказал, что вернуться на корт после серьёзной травмы ему помогли не только врачи, но регулярное чтение Священного Писания. Экс-первая ракетка мира Новак Джокович пояснил, что быть православным христианином — самый важный титул в его жизни. Об этом он рассказал в интервью Aleteia.org, сообщает «Союз православных журналистов».

Как сообщается, о своей православной вере сербский теннисист говорит публично и носит крест. Для него его религиозные убеждения важнее его 68 титулов, включая победы в 12 турнирах Большого шлема.

«Я — спортсмен, но прежде всего я — православный христианин», — сказал он в апреле 2011 года, когда Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Сербский Ириней вручил ему орден Святого Саввы, наивысшую награду Сербской Православной Церкви, за благотворительные взносы на ремонт храмов.

Новак Джокович активно занимается благотворительностью, помогает малоимущим. Год назад Фонд Новака Джоковича выделил 94 тысячи евро на ремонт школы в Пожеге, а в октябре прошлого года теннисист открыл в Сербии ресторан бесплатного питания для бездомных и бедных.

«Деньги не проблема для меня. Я заработал достаточно, чтобы прокормить всю Сербию. Я думаю, что сербы заслуживают этого после поддержки, которую я получил от них», — сказал он на открытии заведения.

В 2015 году фонд Джоковича совместно с Всемирным банком, организовал финансирование образования сербских, в связи с чем ЮНИСЕФ назначил его «послом доброй воли» в Сербии в августе 2015 года.

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