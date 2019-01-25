Архиепископ Михайловский Георгий: «Если Господь с нами, то кто против нас? Держитесь и знайте, что навсегда Христос посреди нас»

24 января 2019 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре архиепископа Михайловского и Кошицкого Георгия (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На встрече также присутствовал викарий Киевской митрополии епископ Барышевский Виктор.

Архиепископ Георгий передал Блаженнейшему владыке слова поддержки Предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии Архиепископа Пряшевского, Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава.

Его Блаженство и архиепископ Михайловский и Кошицкий обсудили текущее состояние Православия в современном мире.

В этот же день архиепископ Михайловский и Кошицкий Георгий в сослужении епископов Барышевского Виктора и Переяслав-Хмельницкого Дионисия совершили Божественную литургию в храме преподобного Феодосия Печерского в Дальних Пещерах Киево-Печерской Лавры.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После свершения Божественной литургии архиепископ Георгий поблагодарил священнослужителям и верующим УПЦ за совместную молитву и передал благословение Предстоятеля своей Церкви.

«Мы причастились вместе Святых Христовых Тайн, именно таким образом мы показали, не просто показали, а прочувствовали и прожили то, что мы являемся одной Церковью Христовой, что между нами нет ни эллина, ни грека, ни украинца, ни чеха, ни словака, но мы все — одно во Христе, новый народ Божий, — сказал владыка Георгий. — Я очень благодарен Его Блаженству, Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, наместнику обители этой, митрополиту Павлу за возможность и благословение служить в этих святых местах».

Продолжая, иерарх, рассказал, что накануне имел разговор с Его Блаженством Архиепископом Пряшивского, митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом и процитировал его слова: «всем архиереям и присутствовать на Святой Литургии передайте моё приветствие, моё благословение».

Приветствуя присутствующих и всю паству Украинской Православной Церкви, владыка Георгий, в частности, отметил: «Если Господь с нами, то кто против нас? Держитесь и знайте, что навсегда Христос посреди нас».

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