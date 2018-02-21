В то время, как в Македонию прибыли президент Болгарии Румен Радев и архиереи Болгарской Православной Церкви, которые встретились с македонскими раскольниками, единственный канонический епископ Охридской архиепископии архиепископ Иоанн (Вранишковский) покинул страну и возглавил торжества по случаю 30-летия принятия православных общин Каталонии в юрисдикцию Сербского Патриархата, сообщает Седмица.Ru.

В случае, если бы владыка остался в Скопье, согласно канонам, его должны были бы посетить болгарские архиереи, которые прибыли на каноническую территорию Сербской Православной Церкви. Но поскольку они сделали это без всякого приглашения и в нарушение православных канонов в Сербской Патриархии, очевидно, не захотели, чтобы владыка Иоанн принимал их у себя.

Таким образом, этот антиканонический визит болгар в Македонию состоялся в отсутствии главы Охридской архиепископии Сербской Православной Церкви.

Формальным поводом для отъезда владыки Иоанна стало празднование 14 февраля 2018 года 30-летия со дня принятия православных общин Каталонии под юрисдикцию Сербской Православной Церкви (1988−2018 гг.).

Архиепископ Охридский и митрополит Скопский Иоанн (Вранишковский) вместе с епископом Браничевским Игнатием (Мидичем) и главой Западноевропейской епархии Сербской Православной Церкви епископом Лукой (Ковачевичем) совершили пастырский визит в православный приход Покрова Божией Матери в Барселоне.

Их приветствовали протоиерей Иоанн, генеральный викарий Испании и Португалии; протоиерей Мартин, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Барселоне, а также священники, дьяконы и верующие епархий Сербского Патриархата, расположенных на Пиренейском полуострове, Балеарских островах, Канарских островах, в Лиссабоне и Окситании.

В пятницу, 9 февраля, хор Святого Симеона Мироточивого из Свято-Саввского собора в Париже, возглавляемый Наной Перадзе, дал концерт в романской церкви Сен-Поль-де-Шамп, в котором приняли участие многие верующие из разных приходов, а также деятели культуры, представители правительства, Женералитата Каталонии и местного муниципального совета, религиозных конфессий региона.

Во второй половине дня в субботу, 10 февраля, архиепископ Иоанн (Вранишковский) прочитал лекцию «Кафоличность и этнофилетизм» в богословском училище Святителя Григория Паламы Фонда «Православие». В тот же день состоялось общее собрание религиозного объединения представителей 16 приходов, принадлежащих епархии Сербского Патриархата в Католонии.

В воскресенье иерархи совершили в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Божественную литургию, во время которой Хосе Сантос, диакон прихода, совершавший в нем служение в течение 30 лет, был рукоположен в сан священника. В богослужении принимал участие хор Святого Симеона Мироточивого собора Святого Саввы в Париже под руководством Наны Перадзе, а также хор прихода Покрова Пресвятой Богородицы.

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