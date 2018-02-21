В Москве оценили этот закон, как направленный на развязывание Украиной боевых действий на востоке страны…

Президент Украины Пётр Порошенко вчера подписал закон о реинтеграции Донбасса, который легитимизирует боевые действия украинских военных на востоке страны и переводит этот конфликт из разряда «антитеррористической операции» в войну с «российскими оккупантами», захватившими Донецк и Луганск.

Таким образом, Киев фактически объявил войну Москве, хотя формально он об этом не заявляет. Тем не менее, новый закон развязывает руки украинским военным, которые ранее по закону не имели права применять тяжёлое вооружение в жилой застройке и могли быть привлечены к ответственности за военные преступления.

Естественно, в России и на Донбассе этот закон вызвал резкую критику, однако в США его поддерживают, а Европа хранит полное молчание.

«Подписание Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Подписав закон, он подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта», — заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

По его словам, «закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минского комплекса мер, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН N2202, закрепляет государственную поддержку преступлений Вооруженных сил Украины и радикалов-националистов», сообщает Newsru.com.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, в свою очередь, заявил о том, что Порошенко своим шагом подтвердил недоговороспособность Киева по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

«Порошенко, мягко говоря, чрезвычайно сужает возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, причём делает это собственноручно. Этим законом он вместо слов уже действиями демонстрирует откровенное пренебрежение к своим международным обязательствам. Закон откровенно блокирует выполнение ряда пунктов минских соглашений», — пояснил он.

«Это вызов со стороны Порошенко как подписанта Минских соглашений, в первую очередь, к гарантам выполнения — России, Франции и Германии, и демонстративное пренебрежение решением Совета безопасности ООН, за чем должна последовать политическая оценка со стороны упомянутых государств и организаций», — добавил Мирошник.

Со стороны России она прозвучала. Однако, со стороны Запада этого нет. Во всяком случае никаких оценок со стороны Германии и Франции до сих пор не озвучено, а это значит, что возможно уже вскоре на Донбассе вновь может вспыхнуть полномасштабная война.

Русская линия