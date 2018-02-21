Участники Гиппократовского форума, в президиуме которого состоят такие известные общественные деятели, как первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, призвали российские власти вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости.

Резолюция была принята на первом Гиппократовском медицинском форуме «Здравоохранение, новые технологии и медицинская этика на страже жизни и здоровья детей», который проходит в эти дни Москве.

Документ подписали все участники оргкомитета, и в ближайшее время он будет отправлен в Кремль, сообщил представитель Гиппократовского форума священник Федор Лукьянов.

Гиппократовский форум был учрежден в мае 2017 года и призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом.

Форум был инициирован Союзом педиатров России и Всемирным Русским Народным Собором, главой которого является Святейший Патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви неоднократно призывал российские власти вывести аборты из системы ОМС, и теперь этот призыв поддержали российские врачи.

В 2016 году Патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, но прекратить государственное финансирование этой страшной операции власти обязаны.

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