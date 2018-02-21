Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2018

Российские врачи потребовали вывести аборты из системы ОМС
Участники Гиппократовского форума призвали власти прекратить финансировать эту страшную операцию за счёт налогоплательщиков…

АбортыУчастники Гиппократовского форума, в президиуме которого состоят такие известные общественные деятели, как первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, призвали российские власти вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости.

Резолюция была принята на первом Гиппократовском медицинском форуме «Здравоохранение, новые технологии и медицинская этика на страже жизни и здоровья детей», который проходит в эти дни Москве.

Документ подписали все участники оргкомитета, и в ближайшее время он будет отправлен в Кремль, сообщил представитель Гиппократовского форума священник Федор Лукьянов.

Гиппократовский форум был учрежден в мае 2017 года и призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом.

Форум был инициирован Союзом педиатров России и Всемирным Русским Народным Собором, главой которого является Святейший Патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви неоднократно призывал российские власти вывести аборты из системы ОМС, и теперь этот призыв поддержали российские врачи.

В 2016 году Патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, но прекратить государственное финансирование этой страшной операции власти обязаны.

Русская линия

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Российские врачи потребовали вывести аборты из системы ОМС
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