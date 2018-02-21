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Сводка новостей от 21 февраля 2018

Блаженнейший митрополит Онуфрий: Причина всех наших проблем — наши грехи
Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал верующих усилить свои покаянные молитвы и не оставлять поста телесного…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийВ третий день Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех верующих Украинской Православной Церкви усилить свои молитвы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«К посту мы должны добавить и посильные молитвы, в которых просить у Бога прощения наших грехов, — сказал Предстоятель. — Потому, что наши грехи являются причиной всех наших бед, проблем, страданий и болезней».

В первые четыре дня Великого поста, когда в Святой Церкви читается покаянный канон преподобного Андрея Критского, особое внимание верующие обращают на свои грехи и проступки перед Богом.

«Пост — это время покаяния, время творения добрых дел. Пост — это тот подвиг, который приближает человека к Богу», — отметил Блаженнейший владыка.

По словам Его Блаженства, совершая пост, мы пытаемся вернуть тот рай, который Адам потерял из-за несдержанности.

«Пусть Господь поможет в течение Святого Великого поста каждому из нас в меру своих сил поработать над содержанием в еде, уклонением от злых дел и неправды, побуждением себя к покаянию, к молитве мытаря, который смиренно стоял в конце храма, бил себя в грудь и говорил „Боже, будь милостив ко мне грешнику!“», — пожелал архипастырь.

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