В последние годы он сильно критиковал американские власти за то, что они поощряют аборты и гомосексуализм…

Сегодня в возрасте 99-ти лет в своем доме в Северной Каролине умер известный американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм — человек, которого называли «всеамериканским пастором» и духовным наставником президентов США, сообщает Газета.Ru.

Знаменитый пятидесятник и телепроповедник был очень влиятельным в США и к его наставлениям прислушивались президенты Джимми Картер, Ричард Никсон, Рональд Рейган, а также президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.

Однако, в последние годы он выступал с самой жесткой критикой в адрес американских властей, и поэтому при Бараке Обаме о нём старались не вспоминать.

Критика Грэма была связана с тем, что американская политическая элита всё более и более стала отходить от христианских ценностей. И в первое президентство Барака Обамы Билли Грэм опубликовал открытое письмо, в котором обрушился на власти США за пропаганду гомосексуализма и поддержку абортов.

«Если Господь не накажет Америку, то Ему придётся извиниться перед Содомом и Гоморрой», — с этих слов своей покойной жены Рут начал Грэм послание.

«Наше общество старается избегать любой возможности обидеть кого-либо, кроме Бога. Чем дальше мы отдаляемся от Бога, тем больше мир выходит из-под контроля. Моё сердце болит за Америку и её обманутый народ», — негодовал Грэм.

«Миллионы младенцев были убиты в материнских утробах, а нашу страну, кажется, по большей части, это не заботит. Эгоистичное снисхождение к самим себе, гордыня и отсутствие стыда в соделанном грехе — таковы сейчас символы американского образа жизни», — писал Билли Грэм.

К несчастью, надо признать, что слова баптистского проповедника сегодня актуальны и справедливы далеко не только для протестантской Америки, но и для православной России.

Русская линия