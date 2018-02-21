Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви выпустил методическое пособие «Приходская школа трезвости: как организовать общество трезвости и курсы по избавлению от алкогольной зависимости». В книге рассказывается о духовных основах трезвенного движения, а также описаны необходимые условия для создания школы трезвости и представлены планы, содержание занятий и шаблоны основных документов, необходимых для организации школы, сообщает Диакония.Ru.

«Алкоголизм — это один из видов пьянства, нетрезвого состояния души. Можно опьянять себя мечтами, нечистыми страстями, интернетом и виртуальными играми, наркотиками — много способов опьянения есть у современных людей. Но любой вид „опьянения“ в основе своей имеет духовные причины, — написал в предисловии к пособию председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. — Школы и общества трезвости, о которых рассказывается в этой книге, помогают человеку осознать необходимость духовных средств на пути избавления от зависимости».

Автор пособия — магистр богословия, кандидат педагогических наук, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» и руководитель Отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бачинин. В разделе, посвященном духовным основам трезвенного движения, он напоминает о значении понятия «трезвость».

«Трезвость — не только свобода от зависимостей, но прежде всего — здравомыслие, способность человека мыслить, чувствовать, действовать ответственно на основе норм и ценностей христианства, — пишет протоиерей Игорь Бачинин. — Это бесконечный процесс духовного совершенствования, в котором телесная и духовная трезвость составляют единое целое. Способность трезво совершать нравственный выбор и оценивать его последствия является, с позиции православия, основой формирования у человека духовного иммунитета к негативным зависимостям».

По словам отца Игоря, духовные методы борьбы со всеми зависимостями, по сути, схожи, поэтому, хотя в книге основное внимание уделяется алкогольной зависимости, предложенные методы можно использовать для помощи людям, страдающим от табачной, интернет-зависимости и игромании.

Основная задача на первом этапе — показать страждущим людям, что они не одиноки, объединить их и их родственников сначала в совместной молитве, а затем и в других видах деятельности: проведении совместных праздников, встреч, лекций, кинопросмотров, паломничеств и пр. Такое объединение приведёт к развитию сплоченности и взаимопомощи сначала внутри группы, впоследствии воспитанники школы трезвости смогут принимать участие и в приходском служении милосердия.

Пособие состоит из четырех глав и приложения. В основной части рассказывается о духовных основах трезвенного движения, организации учебного процесса, разбираются подробный учебный план, методики проведения каждого занятия, даются конкретные примеры из опыта работы школы трезвости на приходе храма святителя Николая в Екатеринбурге. В приложении представлены шаблоны основных документов, инструкции, тексты молитв и пр.

Пособие можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности. Также в серии «Азбука милосердия» ранее выходили пособия «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» и «Группа трезвости при храме: руководство для ведущего», которые также доступны для скачивания. Кроме того, в разделе «Методики» на сайте Синодального отдела по благотворительности в электронном виде размещены книги по организации помощи инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым, женщинам в кризисной ситуации, ВИЧ-инфицированным, методики по созданию богадельни, центра гуманитарной помощи и другие.

Сейчас в России действуют более 500 православных организаций, которые помогают алкозависимым и их родственникам, в том числе более 60 реабилитационных центров и более 300 обществ, братств и групп трезвости. Помимо помощи зависимым людям, церковные организации занимаются профилактикой алкоголизма и популяризацией идей трезвого образа жизни.

В 2011 году при Синодальном отделе по благотворительности был создан Координационный Центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости. Центр реализует Концепцию Русской Православной Церкви по профилактике алкоголизма, координирует деятельность церковных организаций в сфере утверждения трезвости, разрабатывает, апробирует и внедряет методики профилактики алкоголизма и реабилитации алкоголезависимых, а также оценивает эффективность этих методик.

По инициативе Русской Православной Церкви в России была восстановлена традиция празднования Дня трезвости 11 сентября. Впервые его отметили в 1911 году в Санкт-Петербурге, а ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Выбранная дата — 11 сентября — не случайна: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост. В царской России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

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