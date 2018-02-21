Мощи святого князя Ярослава Мудрого могут вернуть из США на Украину
Украинские власти боятся, что святыню у Константинопольского Патриархата выкупит Москва и намерены срочно начать переговоры с американскими властями…
Печально, но мощи святого благоверного князя Ярослава Мудрого, которого почитают святым, как в России, так и на Украине, могут стать причиной очередного политического противостояния Москвы и Киева. Об этом свидетельствуют последние заявления украинских чиновников, которые обвинили российские власти в попытке выкупить святыню у представителей Украинской Православной Церкви в США (Константинопольского патриархата).
О том, что святыне место в храме Украинской Православной Церкви понятно всем, но в Киеве сейчас весьма болезненно воспринимают возможность того, если Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно вернёт останки князя на Украину и передаст их Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Ведь видеть Патриарха Кирилла в Киеве украинские чиновники не хотят и активно поддерживают лже-патриарха и раскольника Филарета Денисенко.
Не случайно, портал «Религия в Украине» с большой тревогой сообщил о том, что «останки киевского князя Ярослава Мудрого хотят выкупить и перевезти в РФ».
По данным гендиректрисы Национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, представители России якобы пытались выкупить находящиеся в США останки великого киевского князя Ярослава Мудрого за 2 млн. долларов, но в УПЦ США посчитали эту сумму недостаточной.
«Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016—2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили $ 2 млн, однако священникам эта сумма показалась недостаточной. Ещё одна причина отказа — представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо относительно розыска останков нашего князя», — рассказала Куковальская.
По её словам, россияне «не оставили эту идею». «Также мне известно, что в России создана специальная группа учёных, которые исследуют все материалы относительно останков Ярослава Мудрого», — добавила она.
Мощи киевского князя Ярослава Мудрого в настоящее время хранятся в одном из храмов УПЦ (Константинопольского патриархата) в США, куда предположительно были вывезены из СССР во время Второй мировой войны, после оккупации Киева немецкой армией.
Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в Киеве была создана комиссия, которая должна была изучить вопрос подлинности останков. Если экспертиза подтвердит подлинность мощей Ярослава Мудрого, Украина намерена начать срочные переговоры с США о перезахоронении их в Киеве.
По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, к этой работе привлечено руководство государственного заповедника «София Киевская». Представителей канонической Украинской Православной Церкви к возвращению мощей не допустили. Более того, до сих пор неизвестно, где будет храниться святыня. Скорее всего, украинские власти нарочито передадут её раскольникам.
Мощи святого князя Ярослава Мудрого могут вернуть из США на Украину Украинские власти боятся, что святыню у Константинопольского Патриархата выкупит Москва и намерены срочно начать переговоры с американскими властями...