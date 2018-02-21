Украинские власти боятся, что святыню у Константинопольского Патриархата выкупит Москва и намерены срочно начать переговоры с американскими властями…

Печально, но мощи святого благоверного князя Ярослава Мудрого, которого почитают святым, как в России, так и на Украине, могут стать причиной очередного политического противостояния Москвы и Киева. Об этом свидетельствуют последние заявления украинских чиновников, которые обвинили российские власти в попытке выкупить святыню у представителей Украинской Православной Церкви в США (Константинопольского патриархата).

О том, что святыне место в храме Украинской Православной Церкви понятно всем, но в Киеве сейчас весьма болезненно воспринимают возможность того, если Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно вернёт останки князя на Украину и передаст их Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Ведь видеть Патриарха Кирилла в Киеве украинские чиновники не хотят и активно поддерживают лже-патриарха и раскольника Филарета Денисенко.

Не случайно, портал «Религия в Украине» с большой тревогой сообщил о том, что «останки киевского князя Ярослава Мудрого хотят выкупить и перевезти в РФ».

По данным гендиректрисы Национального заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, представители России якобы пытались выкупить находящиеся в США останки великого киевского князя Ярослава Мудрого за 2 млн. долларов, но в УПЦ США посчитали эту сумму недостаточной.

«Я получила письменное свидетельство от человека, который принимал участие в таких торгах в 2016—2017 годах. На встрече были представители России, а также священники храма Святой Троицы в Бруклине, где, как мне сообщили, и хранятся мощи Ярослава Мудрого. Россияне предложили $ 2 млн, однако священникам эта сумма показалась недостаточной. Ещё одна причина отказа — представители духовенства побоялись это сделать, поскольку в Департамент юстиции США из Украины поступило письмо относительно розыска останков нашего князя», — рассказала Куковальская.

По её словам, россияне «не оставили эту идею». «Также мне известно, что в России создана специальная группа учёных, которые исследуют все материалы относительно останков Ярослава Мудрого», — добавила она.

Мощи киевского князя Ярослава Мудрого в настоящее время хранятся в одном из храмов УПЦ (Константинопольского патриархата) в США, куда предположительно были вывезены из СССР во время Второй мировой войны, после оккупации Киева немецкой армией.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в Киеве была создана комиссия, которая должна была изучить вопрос подлинности останков. Если экспертиза подтвердит подлинность мощей Ярослава Мудрого, Украина намерена начать срочные переговоры с США о перезахоронении их в Киеве.

По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, к этой работе привлечено руководство государственного заповедника «София Киевская». Представителей канонической Украинской Православной Церкви к возвращению мощей не допустили. Более того, до сих пор неизвестно, где будет храниться святыня. Скорее всего, украинские власти нарочито передадут её раскольникам.

Русская линия