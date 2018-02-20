К сожалению, это не возымело на Софию никакого действия, и болгарские архиереи сопровождали главу Болгарии во время его посещения монастыря в Скопье…

Священный Синод Константинопольской Православной Церкви, проходивший с 7 по 9 февраля 2018 года в Стамбуле, рассмотрел вопрос вмешательства Болгарского Патриархата в церковные дела Сербской Православной Церкви на территории т.н. «бывшей Югославской республики Македонии» и выступил с заявлением об их недопустимости, как нарушающих канонический порядок Православной Церкви. Об этом сообщает Седмица.Ru со ссылкой на французский православный сайт Orthodoxie.com.

Ранее с осуждением этих действий выступили Сербская, Элладская и Русская Православные Церкви, однако никакого действия эти протесты не возымели. В частности, в минувшую субботу, 17 февраля 2018 года, в одном из монастырей непризнанной в православном мире Македонской церкви в Скопье состоялся официальный приём президента Болгарии Румена Радева и митрополита Филлиппопольского Николая.

Греческое церковное информационное агентство «Ромфея» опубликовало по этому поводу материал под заголовком: «НЕВЕРОЯТНО! Официальный прием иерархов Болгарского патриархата раскольниками!», обращает внимание Седмица.Ru.

Президента Радева, сопровождаемого иерархами Болгарской Православной Церкви, тепло встретил и приветствовал настоятель самой большой монашеской обители в Скопье — монастыря св. Иоанна Бигорского игумен Парфений.

Характерным в материале агентства «Ромфея» назван момент, когда монахи монастыря Св. Иоанна Бигорского по прибытии митрополита Филлиппопольского Николая преподнесли ему мантию и подали ему крест для благословения.

«Для нас большая честь, что сегодня президент Болгарии посещает наш монастырь, и мы считаем, что этот визит не является данью этикету, но имеет важное содержание», — отметил игумен Парфений, приветствуя президента Радева.

«Схизматический игумен» (так он назван греческим агентством) также подчеркнул, что не случайно посещение происходит в рамках 1000-летия Охридской архиепископии, первый глава которой — архиепископ Иоанн — является основателем монастыря.

«Мы твёрдо уверены, что ваш визит даёт чёткие указания на то, что правительство Болгарии будет и впредь поддерживать прогресс Республики Македонии не только во внутренней жизни, но и на международном уровне. Эта бескорыстная поддержка с вашей стороны ещё раз показала, кто является настоящими друзьями и братьями македонского народа», — продолжил игумен.

Агентство «Ромфея» также указало на ещё один важный момент: игумен Парфений сказал, что «совместная молитва между иерархами Болгарской Церкви и Македонской церкви также созидает духовные связи между двумя народами». «Таким образом, мы особенно благодарим Патриарха Неофита и Священный Синод Болгарской Церкви», — заключил игумен.

Митрополит Филиппопольский Николай в своём слове выразил радость по поводу посещения монастыря в Скопье, подчеркнув, что он «сразу же почувствовал прилив тепла» в монастыре св. Иоанна. «Моё сердце наполнено духовной радостью в этот момент», — сказал митрополит. «Бог сподобил нас до начала Великого поста, до периода покаяния, прийти сюда и преклонить колени, душу и сердце в этом монастыре», — отметил митрополит Николай.

Иерарх Болгарской Православной Церкви также подчеркнул: «Мы пришли сюда вместе с президентом, повинуясь нашему Патриарху Неофиту, чтобы принять участие в этой духовной радости. Хорошо, когда братья вместе, как говорит псалмопевец!».

Стоит отметить, что президент Болгарии подарил игумену монастыря книгу болгарского повстанца и национального героя Василия Левского и исследование болгарского Патриарха Кирилла «Болгарская Экзархия в Македонии и Адрианополе после борьбы 1877−1978 годов».

Не названный по имени иерарх Константинопольского Патриархата, комментируя для Romfea. gr визит болгарской церковной делегации в македонский монастырь, среди прочего, сказал: «К сожалению, болгары показывают, что у них отсутствует церковное сознание».

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