Несмотря на постоянные угрозы и убийство лидера сербских общин в Косово Оливера Ивановича, сербы не собираются покидать этот край. Более того, сербы стараются расширить своё присутствие в Приштине. Об этом свидетельствует открытие нового Сербского культурного центра в столице самопровозглашённого косовского государства, которое освятил епископ Рашко-Призренский Феодосий, сообщает Седмица.Ru.

Владыка совершил Божественную литургии в храме святителя Николая в Приштине, после чего направился в новый Сербский центр в здании старой Приштинской митрополии. Это здание XIX-го века было подожжено в ходе организованных албанцами погромов 2004 года, но затем было восстановлено в прежнем виде.

По случаю открытия Сербского культурного центра были организованы выставки фотографий «Старая Приштина» и живописных работ «Художники Приштинской художественной колонии». При центре также работают исполнительная группа «Венак» и культурно-художественное общество «Копаоник» из Лепосавичей.

Основной целью деятельности нового культурного центра будет организация и поощрение культурной и художественной деятельности населения сербской традиции Приштины.

Епископ Феодосий в своем слове после освящения учреждения сказал, что центр станет местом встреч для всех сербов из Косово и Метохии, где они смогут общаться «в любви и единстве».

«Здесь мы будем поощрять и сохранять всё, что свято и достойно, что наши предки создали и передали нам, и мы обязаны это сохранить. Послание мира и единства будет направлено из центра», — подчеркнул владыка Феодосий.

На Литургии в храме Святого Николая и церемонии открытия Сербского культурного центра, помимо верующих и представителей местного сербского культурного и художественного сообщества, также присутствовали представители правительства Сербии.

«Сегодня я чувствую себя так же поразительно, как тогда, когда мы создали памятник Милошу Обиличу и памятник королю Милутину в Грачанице. Или когда было исполнено первое театральное представление Национального театра Приштины, который теперь постоянно функционирует в Грачанице», — заявил государственный секретарь Сербии Бранимир Стоянович.

На церемонии открытия Центра также присутствовал заместитель директора Управления по делам Косово и Метохии Душан Козарев, который, поздравляя всех присутствующих с Днем сербской государственности — праздником Сретения Господня, сказал, что в Приштине, при церкви Святого Николая, появилось ещё одно место, которое будет продвигать сербскую культуру и её наследие. Он добавил, что новый Сербский культурный центр в Приштине — «это символический кубик в великую мозаику возвращения сербов в Приштину».

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