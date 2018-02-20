Ортодоксальные иудеи напали на представителя официального израильского иудаизма, когда он посетил их район…

Как и во времена Господа нашего Иисуса Христа, современные иудеи имеют между собой многочисленные споры и кривотолки, разделяющие их на многочисленные секты, которые ненавидят друг друга.

Так, ортодоксальные иудеи до сих пор отказываются признавать государство Израиль, властителей которого считают религиозными предателями и либералами, поправшими главные традиции иудаизма. Оно и не удивительно, ведь ныне в Еврейском государстве проходят гей-парады. А какой истинный иудей стал бы это терпеть?

Ортодоксальные иудеи отказываются и от службы в армии, живут очень обособленно и даже желают, чтобы палестинцы уничтожили государственность Израиля, поскольку его присутствие на карте мира только гневит Бога и бесчестит богоизбранный еврейский народ.

Вот почему в некоторые районы Израиля вход запрещён даже представителями официального израильского иудаизма. Нарушившим это правило может грозить серьёзная опасность. Об этом свидетельствует случай, который произошёл сегодня в Иерусалиме с раввином Стены плача Шмуэлем Рабиновичем.

Представитель официального израильского иудаизма едва не поплатился жизнью, когда посетил иерусалимский квартал ортодоксальных иудеев Меа Шеарим. Только благодаря вмешательству израильских полицейских и военнослужащих МАГАВ он смог покинуть этот район, сообщает NEWSru.co.il.

По информации сайта «Кикар Шабат», раввин Рабинович приехал в Меа Шеарим, квартал, в котором компактно живут представители ортодоксальной общины, чтобы принять участие в выпечке мацы. Раввин находился в пекарне, когда в неё ворвались местные иудеи и напали на Рабиновича.

Работники пекарни заперли двери и вызвали полицию. В операции по эвакуации Шмуэля Рабиновича в итоге участвовали около десятка полицейских и пограничников. Сам он вынужден был бежать из пекарни, сломя голову, и чудом не пострадал. Вдогонку ему летели различные предметы и гнилые овощи.

Русская линия