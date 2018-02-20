Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2018

В Иерусалиме едва не растерзали раввина Стены плача Шмуэля Рабиновича
Ортодоксальные иудеи напали на представителя официального израильского иудаизма, когда он посетил их район…

Ортодоксальные иудеи напали на раввина РабиновичаКак и во времена Господа нашего Иисуса Христа, современные иудеи имеют между собой многочисленные споры и кривотолки, разделяющие их на многочисленные секты, которые ненавидят друг друга.

Так, ортодоксальные иудеи до сих пор отказываются признавать государство Израиль, властителей которого считают религиозными предателями и либералами, поправшими главные традиции иудаизма. Оно и не удивительно, ведь ныне в Еврейском государстве проходят гей-парады. А какой истинный иудей стал бы это терпеть?

Ортодоксальные иудеи отказываются и от службы в армии, живут очень обособленно и даже желают, чтобы палестинцы уничтожили государственность Израиля, поскольку его присутствие на карте мира только гневит Бога и бесчестит богоизбранный еврейский народ.

Вот почему в некоторые районы Израиля вход запрещён даже представителями официального израильского иудаизма. Нарушившим это правило может грозить серьёзная опасность. Об этом свидетельствует случай, который произошёл сегодня в Иерусалиме с раввином Стены плача Шмуэлем Рабиновичем.

Представитель официального израильского иудаизма едва не поплатился жизнью, когда посетил иерусалимский квартал ортодоксальных иудеев Меа Шеарим. Только благодаря вмешательству израильских полицейских и военнослужащих МАГАВ он смог покинуть этот район, сообщает NEWSru.co.il.

По информации сайта «Кикар Шабат», раввин Рабинович приехал в Меа Шеарим, квартал, в котором компактно живут представители ортодоксальной общины, чтобы принять участие в выпечке мацы. Раввин находился в пекарне, когда в неё ворвались местные иудеи и напали на Рабиновича.

Работники пекарни заперли двери и вызвали полицию. В операции по эвакуации Шмуэля Рабиновича в итоге участвовали около десятка полицейских и пограничников. Сам он вынужден был бежать из пекарни, сломя голову, и чудом не пострадал. Вдогонку ему летели различные предметы и гнилые овощи.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

Константинопольский Патриархат осудил действия Болгарского Патриархата относительно Македонской православной церкви
К сожалению, это не возымело на Софию никакого действия, и болгарские архиереи сопровождали главу Болгарии во время его посещения монастыря в Скопье...

В Кизляре простились с убитыми прихожанками Георгиевского храма
Женщины, расстрелянные в Прощёное воскресенье, были похоронены на территории храма, где приняли мученическую кончину от рук исламиста...

Наступило время добрых дел
Церковная служба «Милосердие» приглашает всех желающих посвятить дни Великого поста помощи нуждающимся...

Конфронтация с Западом и война в Сирии истощили российский бюджет
Чиновники Минфина инициировали новый налог — на дачные теплицы, сараи и деревенские туалеты. Платёжки придут россиянам после выборов...

В Иерусалиме едва не растерзали раввина Стены плача Шмуэля Рабиновича
Ортодоксальные иудеи напали на представителя официального израильского иудаизма, когда он посетил их район...

«Немецкая волна»: Евросоюз готовится к торговой войне с США
В ответ на резкое повышение американских пошлин на импорт стали и алюминия Европа собирается ударить по поставкам товаров США в Евросоюз...

Сербы не собираются покидать Косово
Епископ Рашко-Призренский Феодосий освятил Сербский культурный центр в Приштине...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских первопроходцев Е.П.Хабарова и С.И.Дежнева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика