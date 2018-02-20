Конфронтация с Европой и США, война в Сирии и попытки утвердить за Россией имя великой державы провоцируют серьёзные финансовые издержки, а потому российские власти ищут новые возможности собрать деньги с населения.

Не секрет, что бюджет российского «Газпрома» в последнее время существенно поистрепался, и поэтому, должно быть, с сентября 2017 года все россияне, пользующиеся газовым оборудованием, обязаны заключить договор на техническое обслуживание всех своих газовых приборов и платить в год дополнительные 8−14 тысяч газовщикам. При этом официально заявляется о том, что таким образом власти заботятся о безопасности населения.

То же самое происходит и в сфере землепользования, где налоги на земельные участки в последние годы выросли приблизительно в 10−15 раз.

Но денег российскому правительству всё равно не хватает. И поэтому Министерство финансов с этого года фактически ввело новый налог — на придомовые строения для физических лиц-владельцев земельных участков. Изменения напрямую касаются как дачников, так и жителей сельской местности. Начиная с этого года, гражданин обязан платить новый налог за бани, сортиры, дровяники и теплицы, сообщает телеканал «Царьград».

Без лишнего шума, общественного обсуждения и едва ли не секретно власти ещё в мае прошлого года приняли постановление, которое обязывает российские семьи платить за туалеты и теплицы. Чиновники упорно молчали об этом до самого конца, но паузу прервал Минфин, который сообщил, что, согласно постановлению № 03−05−04−01/29 325 и ст. 406 российского Налогового кодекса, владельцы участков, будь то пенсионеры или простые дачники, обязаны задекларировать своё имущество и платить налог.

Если кто-то не задекларирует свою теплицу, сарай или туалет самостоятельно, Налоговая насчитает ему налог по повышенному коэффициенту и обрадует практически сразу после выборов президента. Инспекторы ФНС не будут ходить по дачным и личным участкам, не будут вести подсчёт стоимости каждого объекта. За основу возьмут средний показатель по данному району, поделят на количество участков и выведут сумму, которая будет применяться ко всем владельцам земель и строений.

Какая это будет сумма сказать пока сложно, но то, что налог на земельный участок существенно повысится, очевидно.

Понимая, что во время выборов такие нововведения чреваты, российские власти постарались, чтобы платёжки россиянам пришли только во второй половине 2018 года. Только тогда мы и узнаем, каков окажется этот прирост в налоговой декларации. Пока же приходится признать, что великодержавная политика — вещь недешёвая. Приятно, конечно, гордиться величием своей страны, но почему-то далеко не всегда приятно за это величие платить из своего собственного кармана.

Русская линия