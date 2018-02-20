Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2018

В Кизляре простились с убитыми прихожанками Георгиевского храма
Женщины, расстрелянные в Прощёное воскресенье, были похоронены на территории храма, где приняли мученическую кончину от рук исламиста…

Храм Георгия Победоносца в КизляреСегодня православные верующие Дагестана проводили в последний путь пять русских женщин, которые пришли в минувшее воскресенье в храм Георгия Победоносца в Кизляре на чин прощения и были расстреляны исламистом на пороге храма после богослужения.

Правящий архиерей Махачкалинской епархии архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам лично отпел женщин, которые приняли мученическую кончину, и благословил похоронить их на территории храма, как христианок, пострадавших за веру в Христа, сообщает «Российская газета».

Проститься с Верой Моргуновой, Людмилой Щербаковой (Леуткиной), Надеждой Терлиян, Ириной Мелькомовой и Верой Блинниковой пришли около 5 тысяч человек.

На похоронах присутствовали врио главы Дагестана Владимир Васильев, члены правительства, парламента Дагестана, главы Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев, представитель иудейской общины Валерий Дибияев, представители общественных организаций, многочисленное духовенство.

«Зная безграничную любовь Отца нашего Небесного, верую, что рабы Божии, призванные Им сегодня, в преддверии Великого поста, в числе первых унаследуют Царствие Божие, ибо нелживы слова Спасителя „Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы“ (Лк. 20:38)», — говорится в соболезнованиях главы епархии, архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

19 февраля 2018 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию по погибшим прихожанам в Кизляре.

Перед началом литии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения со словом:

«В связи с трагическими событиями в Кизляре, когда после чина Прощения пятеро прихожан местного храма были злодейски убиты, нам следует помолиться о упокоении душ усопших рабов Божиих.

Они пали жертвой человеческой ненависти и безумия. Когда слышишь о подобного рода трагических событиях, происходящих где-то далеко, воспринимаешь эти известия со скорбью, но когда это касается людей, с которыми мы связаны единой верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем, кроме нечеловеческой злобы, не мотивированное действие.

Давайте помолимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, зверски убиенных в Кизляре, дабы Господь простил их грехи, вольные или невольные, и принял их души в Свое Небесное Царство".

Святейший Владыка вознес молитвы о упокоении душ новопреставленных Веры, Людмилы, Надежды, Ирины, Веры, «во граде Кизляре злодейски убиенных».

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

20 февраля в Дагестане объявлен днём траура, в знак скорби в республике приспущены все государственные флаги.

Русская линия

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В Кизляре простились с убитыми прихожанками Георгиевского храма
Женщины, расстрелянные в Прощёное воскресенье, были похоронены на территории храма, где приняли мученическую кончину от рук исламиста...

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