В ответ на резкое повышение американских пошлин на импорт стали и алюминия Европа собирается ударить по поставкам товаров США в Евросоюз…

Торговая война между Евросоюзом и США становится реальностью. В осуществлении своего лозунга «Америка превыше всего» Дональд Трамп пошёл на резкое увеличение пошлин на ввоз в страну стали и алюминия, что сильно ударило не только по России, но и по Европе. И теперь Евросоюз срочно готовит ответные меры. Об этом пишет европейская пресса, и в частности, «Немецкая волна».

Если запланированные Вашингтоном ограничения на импорт стали и алюминия затронут и европейские предприятия, то ЕС уже в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединенных Штатов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в Еврокомиссии. При этом штрафные меры могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски.

По словам собеседников издания, во главе списка Еврокомиссии — сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. При этом европейцы хотят усилить чувствительность ответных мер тем, что удар предполагается нанести по товарам, имеющим большое значение для избирательных округов ближайших сторонников президента США Дональда Трампа.

Речь идёт, в частности о мотоциклах, поскольку головной офис Harley Davidson находится в штате Висконсин, откуда выдвинулся в конгрессмены спикер Палаты представителей Пол Райан.

В список Еврокомиссии включён и виски Bourbon, который производится, в основном, в Теннесси и Кентукки — на родине соратника Трампа Митча Макконнелла, являющегося лидером республиканского большинства в Сенате.

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