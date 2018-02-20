В православной службе помощи «Милосердие» приглашают всех желающих посвятить время Великого поста делам милосердия и помощи людям, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Об этом говорится в послании глава Синодального отдела по благотворительности епископа Пантелеимона (Шатова), которое владыка разослал накануне начала Великого поста, сообщает Православие.Ru.

«Великий пост — это путь к пасхальной радости, которую даёт нам встреча со Христом. Чтобы подготовится к ней, мы должны не только избегать греховных мыслей, слов и поступков, не только ограничивать себя в пище, но и научиться служить другим. Не проходить мимо чужой беды и помогать тем, кто нуждается в помощи. Если прилагать особое усердие к добрым делам в пост, это может стать хорошей привычкой, а милосердие станет частью нашей повседневной жизни», — говорится в послании.

В службе «Милосердие» уверены, что доброе дело может быть небольшим и не обременительным, но оно будет много значить для людей, нуждающихся в поддержке.

Например, раз в неделю доброволец может прийти к одинокой бабушке и помочь ей с уборкой — добровольцы службы «Милосердие» регулярно навещают стариков и тяжелобольных людей во всех округах Москвы. Записаться в добровольцы можно каждое воскресенье, придя на встречу новых добровольцев в 11:45 в храм св. благоверного царевича Димитрия при Первой Градской больнице в Москве (Ленинский просп., д. 8, корп. 12).

Ещё один способ помочь нуждающимся — привезти одежду для бездомных или вещи для мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. В «Ангар спасения» (ул. Николоямская, 55) ежедневно приходит более 100 бездомных людей — зимой им жизненно важно иметь тёплую одежду и обувь. В гуманитарный центр службы «Милосердие» обращаются женщины, которым неоткуда ждать помощи: здесь же они могут получить одежду для себя и ребёнка, детские кроватки и коляски, питание.

Помочь малоимущим старикам и инвалидам, а также неполным семьям можно, купив продукты питания: консервы, крупы и т. д. Всё это можно привозить в группу работы с просителями службы «Милосердие», которая работает в Марфо-Мариинской обители: метро Третьяковская, ул. Б. Ордынка 34.

На специальной странице можно ознакомиться со всей информацией о том, какие вещи и продукты востребованы в различных проектах службы помощи «Милосердие». Там же можно найти адреса и часы работы проектов.

Для тех, кому сложно выделить время на добровольчество или на то, чтобы привезти что-либо для подопечных службы «Милосердие», есть удобный способ принять участие в делах милосердия — стать Другом милосердия — то есть оформить регулярное пожертвование с банковской карты на всю службу «Милосердие» в целом. Даже если регулярное пожертвование будет совсем небольшим, 50 или 100 рублей, но именно такие пожертвования гарантируют стабильную работу службы. Именно благодаря Друзьям милосердия подопечные службы «Милосердие» могут быть уверены, что они не останутся без поддержки в трудную минуту.

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