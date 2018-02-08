Владимир Жириновский: «Дикость и издевательство над памятью: чествовать человека в регионе, названном по имени его убийцы»

Свердловскую область, названную в честь большевика Якова Свердлова, который был вдохновителем расстрела Царской семьи и расказачивания, необходимо до июля 2018 года переименовать, написал в Telegram лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

«Область, в которой Царская семья была уничтожена, до сих пор называется по имени большевика Якова Свердлова — вдохновителя расстрела. И это, конечно, дикость и издевательство над памятью: чествовать человека в регионе, названном по имени его убийцы», — написал политик.

Лидер ЛДПР напомнил, что летом в Екатеринбурге пройдут главные мемориальные мероприятия, посвящённые 100-летней годовщине расстрела Царской семьи, в которых примет участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и высокие представители российских властей.

«Поэтому мы неоднократно призывали до 17 июня 2018 года переименовать Свердловскую область. Отличный вариант — Уральская область», — высказал своё мнение Владимир Жириновский.

Ранее священноначалие Екатеринбургской митрополии также неоднократно призывало власти переименовать Свердловскую область. С поддержкой этой инициативы на днях выступили местные казаки, которые отметили очередную годовщину начала расказачивания, организатором которого в Росcии был, в том числе, Свердлов.

Региональное отделение Всемирного русского народного собора также высказалось в поддержку переименования Свердловской области.

Русская линия