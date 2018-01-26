В 99-ю годовщину «директива о расказачивании» в храмах области прошли многочисленные панихиды…

24 января, в день, когда Свердловым была подписана директива Оргбюро ЦК РКП (б), вошедшая в историю как «директива о расказачивании» и положившая начало массовым репрессиям в отношении казачества 99 лет назад, в храмах Екатеринбургской епархии прошли многочисленные панихиды по невинным жертвам большевицких властей.

В главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска — Храме-Памятнике на Крови богослужение по жертвам расказачивания в ХХ веке совершили духовники казачьих обществ Екатеринбурга. За богослужением также молились представители войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества, сотрудники и прихожане храма, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Почти 100 лет назад начался трагический период, когда происходило повсеместное преследование и тотальное истребление казачества. Часть казаков была вынуждена эмигрировать за рубеж и долгие годы жить вдали от Родины.

Сегодня казачество развивается, становится полноценным общественным институтом. Большинство нынешних казачьих организаций — это достойные наследники традиций и духа своих предшественников, отметили в епархиальном Отделе по взаимодействию с казачеством. Русская Православная Церковь всемерно помогает многотрудному процессу возрождения и воцерковления казачества.

«Мы молимся об упокоении погибших в годы лихолетия казаков и, конечно, о том, чтобы Господь благословил укрепление славного казачества на основах Православия, — отметил войсковой священник Оренбургского казачьего войска, председатель Отдела по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло. — Сегодня одним из действенных средств, помогающих казачеству становиться крепче и избегать негативных тенденций и влияний, является научно-исследовательская работа с архивными историческими документами. В этом направлении в 2017 году началась работа по созданию в Екатеринбурге Центра казачьей культуры, в котором будут представлены исторические свидетельства тяжёлой судьбы казаков России в XX веке».

Помимо молитвы об упокоении воинов, безвинно пострадавших в годы советской власти, казаки намерены провести в Екатеринбурге ряд общественных акций с требованием переименовать Свердловскую область и снести памятник Якову Свердлову, который одним росчерком пера убил тысячи ни в чём неповинных казаков и обрёк членов их семей на голод и изгнание.

Организаторами акций выступает Союз казаков России, на сайте которого опубликовано объявление о сборе казаков 27 января.

«Представители Союза казаков России подали в министерство безопасности Свердловской области уведомление о проведении в Екатеринбурге пикета в память жертв геноцида казаков большевицкой властью. Пикет заявлен на субботу, 27 января 2018, в 11.30 на площади Парижской Коммуны, у памятника автора преступной директивы Свердлова», — говорится в сообщении.

В связи с этим на официальном сайте Союза казаков России также размещено обращение верховного атамана Павла Задорожного, в котором подробно рассказывается о мерах борьбы с казаками, одобренных Яковом Свердловым.

«Это был геноцид казачества, как части великого русского народа, народа государствообразующего на огромном евроазийском пространстве. Возникает вопрос, почему имя Я.М. Свердлова нанёсшего непоправимый ущерб нашему народу, ущерб, который до сих пор кровоточит, будоражит современное российское общество, носит до сих пор область (имя палача Свердлова 14 ноября 1924 года дано промышленному центру Урала — Екатеринбургской губернии), а также населённые пункты, проспекты, улицы, площади на необъятном пространстве нашей области?» — возмущается атаман.

Русская линия