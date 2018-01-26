Печально, но когда дело касается нападений на верующих и святыни канонической Украинской Православной Церкви украинские власти неизменно делают вид, что их в стране просто не существует, и закона для украинских националистов просто нет.

Именно по такому сценарию развивалось вчерашнее нападение на Десятинный монастырь в центре Киева. 25 января 2018 года представители террористической праворадикальной организации «С14» прибыли к Десятинному монастырю Рождества Пресвятой Богородицы и начали совершать акты вандализма, снимая это на камеры и выставляя в Интернет, сообщает официальный сайт УПЦ.

В результате нападавшие безнаказанно срезали металлические конструкции вокруг монастырского храма и расклеили на стенах обители листовки с дезинформацией в отношении Украинской Православной Церкви. На протесты прохожих по недопущению осквернения храма, радикалы отвечали грубой бранью. Украинская полиция при этом откровенно бездействовала.

После прибытия на место нападения оперативной группы Государственной службы охраны праворадикалы спокойно удалились, ни один из них не был задержан и не понёс никакого наказания.

И это, несмотря на то, что накануне ночью неизвестные пытались поджечь этот самый храм, в результате чего обгорели входные двери.

В настоящее время злоумышленники, совершившие попытку поджога, задержаны, ими оказались двое киевлян 33-х и 36-ти лет. Однако, на фоне последовавших вслед за этим событий и бездействия украинской полиции, есть большие сомнения, что виновные понесут законное наказание.

22 января в «Укринформе» состоялась пресс-конференция, участники которой путём дезинформации разжигали межконфессиональную вражду и агрессию против Украинской Православной Церкви. В частности, спикеры призывали в том числе и к разрушению Десятинного храма. Однако, украинские власти также проигнорировали эти призывы, и результаты этого не заставили себя ждать.

Ранее сообщалось о десятках попыток поджога столичных храмов и отсутствие результатов расследования этих преступлений.

Русская линия