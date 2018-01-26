Агентство Moody’s признало, что Россия адаптировалась к последствиям падения цен на нефть и антироссийским санкциям

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1», что означает, что пока российская экономика находится в «неинвестиционной, спекулятивной», но близка к следующему уровню «степень надежности выше средней».

Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody’s называется «организационная прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.

В заявлении также говорится об общем благоприятном фоне и продолжающем действовать соглашении о сокращении добычи нефти, которые помогут российской экономике сохранить в 2018 году темпы экономического развития, сравнимые с предыдущим годом. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые Moody’s 40−60 долларов за баррель.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя эту новость, выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России.

«Всего за один год прогноз агентства Moody’s по рейтингу России поднялся с „негативного“ до „позитивного“. Сегодня все компании „большой тройки“ едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», — заявил он журналистам.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что «позитивный прогноз Moody’s отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам».

«Немаловажную роль также сыграли стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК+ и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию», — сказал Дмитриев.

«Полагаем, что сейчас экономика России уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга», — добавил глава РФПИ.

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