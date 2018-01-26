Агентство Moody’s признало, что Россия адаптировалась к последствиям падения цен на нефть и антироссийским санкциям
Международное рейтинговое агентство повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный…
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «Ва1», что означает, что пока российская экономика находится в «неинвестиционной, спекулятивной», но близка к следующему уровню «степень надежности выше средней».
Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody’s называется «организационная прочность», которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.
В заявлении также говорится об общем благоприятном фоне и продолжающем действовать соглашении о сокращении добычи нефти, которые помогут российской экономике сохранить в 2018 году темпы экономического развития, сравнимые с предыдущим годом. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые Moody’s 40−60 долларов за баррель.
Министр финансов Антон Силуанов, комментируя эту новость, выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России.
«Всего за один год прогноз агентства Moody’s по рейтингу России поднялся с „негативного“ до „позитивного“. Сегодня все компании „большой тройки“ едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», — заявил он журналистам.
В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что «позитивный прогноз Moody’s отражает восстановление роста экономики России, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам».
«Немаловажную роль также сыграли стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря сделке ОПЕК+ и грамотная кредитно-денежная политика, позволившая стабилизировать инфляцию», — сказал Дмитриев.
«Полагаем, что сейчас экономика России уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга», — добавил глава РФПИ.
Агентство Moody’s признало, что Россия адаптировалась к последствиям падения цен на нефть и антироссийским санкциям Международное рейтинговое агентство повысило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный...