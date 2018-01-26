Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Жизнь Царской семьи — это очень важное свидетельство того, что такое святость в наши дни»

100-летняя годовщина мученического подвига семьи Государя Николая II, которую в Русской Православной Церкви будут широко отмечать в наступившем году, может стать хорошим поводом для того, чтобы привлечь внимание российской общественности и подрастающего поколения к жизни и подвигу всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Об этом в ходе Рождественских чтений заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Отмечая актуальность призыва Святейшего Патриарха воспитывать молодёжь на примере Царской семьи, владыка Кирилл отметил, что в Екатеринбургской епархии ведётся значительная деятельность по просвещению общества об истинной роли Царской семьи и эпохе правления Государя Николая II, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

Для того, чтобы думающие и интересующиеся люди смогли прикоснуться к подлинным историческим свидетельствам, не пересказам и интерпретациям, а беспристрастным документам, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбургской епархии создан информационный портал «Царская-семья.рф», где можно ознакомиться с мыслями и словами Царской четы и самому сделать выводы о том, что это были за люди — как они любили, как они чувствовали, о чем мечтали.

«Для современного человека жизнь Царской семьи — это очень важное свидетельство того, что такое святость в наши дни. Именно это мы можем увидеть в жизни святого Царя Николая и его семьи, — отметил митрополит Кирилл. — Сегодня очень важно стремиться изучать подлинную историю своего страны».

«Если мы прочитаем дневники и личные письма святых Николая и Александры, то мы в очередной раз убедимся, как серьёзно они трудились над своей душой. Они оставили нам множество духовных советов, как относиться к Богу, людям, семейной жизни, воспитанию и своим обязанностям, скорбям и радостям. Мы найдём много поучительного и утешительного для себя, читая их мысли, их чаяния. Знакомство со святыми Царственными страстотерпцами наполнит нашу жизнь новым смыслом», — уверен правящий архиерей.

«Мы должны не любопытствовать о правде, а отчаянно и бескомпромиссно искать её, жаждать её, как хлеба, смело возвещать её, а если надо, то пострадать за неё. Как это сделали тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской во главе со святыми Царственными страстотерпцами, сотый год со дня мученического подвига которых наступил ныне», — отметил ранее в своем Рождественском послании владыка Кирилл.

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