Святейший Патриарх Кирилл считает, что Российское государство должно взять на себя особую заботу о семьях с тремя и более детьми…

В Совете Федерации и аппарате Уполномоченной по правам детей при Президенте РФ поддержали предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в ходе Рождественских чтений призвал принять в России закон об особом статусе многодетных семей, в котором были бы собраны все нормы поддержки семей с тремя и более детьми, сообщает Интерфакс.

«Считал бы также важным поддержать инициативу многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус», — сказал Патриарх Кирилл в четверг, выступая в Совете Федерации в рамках XXVI Рождественских чтений. «По сути, на эти воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных детей, следовало бы обратить внимание и действительно оформить неким законом статус этих семей», — заявил Его Святейшество.

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, «это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правого режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации». «Думаю, это имело бы огромное символическое значение и всему миру показало бы разницу подхода: Россия заботится о будущем», — заключил Патриарх Кирилл.

Аудитория — парламентарии, священники, общественные деятели — встретили это предложение аплодисментами. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко активно поддержала инициативу Его Святейшества, сообщает «Российская газета».

«Абсолютно с Вами согласна, — сказала она. — Мер поддержки многодетных семей достаточно много, но они разбросаны по разным законам». Нужно проанализировать, насколько достаточны эти меры, «собрать их вместе в один законодательный акт, сделать это системными мерами поддержки многодетных семей», продолжила глава Совфеда.

В связи с этим она дала поручение вице-спикеру Галине Кареловой, курирующей социальные вопросы, а также председателям комитетов по соцполитике и образованию Валерию Рязанскому и Зинаиде Драгункиной «заняться работой по подготовке такого единого закона по поддержке многодетной семьи». «Это будет правильно», — заявила Матвиенко.

Поддержала это предложение и уполномоченная по правам ребёнка при Президенте РФ Анна Кузнецова, которая сама является многодетной матерью. «Мы, безусловно, поддерживаем идею Святейшего Патриарха, с которой он выступил сегодня, и последовательно выступаем за поддержку многодетной семьи, утверждение её статуса на федеральном уровне», — сказала она. Целевой аудиторией этого закона будут «молодые семьи, будущие семьи», считает Кузнецова.

«Также мы выступаем с инициативой внедрения в образовательные программы курса семьеведения», — сообщила детская правозащитница. «Убеждена, что представление о семейных ценностях должно формироваться не только в семье, о них надо рассказать и в школе», — пояснила она свою позицию.

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