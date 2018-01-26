Сербская Православная Церковь наградила орденом святого царя Константина отставного офицера греческих ВМC Мариноса Рицудиса, который отказался участвовать в нападении НАТО на Югославию в 1999 году и получил за это тюремный срок, сообщает РИА Новости.

Церемония награждения прошла в Белграде 23 января.

«Господин Рикудис поступил так, как поступали великие души и великие личности. После отбытия наказания и после всех искушений он имел мужество сказать: я не герой, герой — сербский народ! Это действительно заповедь храброго, мудрого и истинного христианина. Нам не хватает слов, чтобы поблагодарить его за этот поступок, поэтому мы решили отметить его орденом Святого Императора Константина», — заявил Патриарх Сербский Ириней.

В свою очередь, Маринос Рицудис с волнением отметил, что глубоко тронут признанием Сербской Православной Церкви. «Для меня и моей семьи большая честь быть в этом святом месте, и я тронут тем, что вы отметили меня высокой наградой Сербской Православной Церкви. Я не мог поверить, что спустя 18 лет с того момента, как я отказался от участия в войне против сербского народа, я буду здесь со своими православными братьями. Для меня большая честь получить признание от вас — храбрых и смелых людей, от моих православных братьев, которые никогда не переставали защищать свои святыни».

Младший лейтенант ВМС Маринос Рицудис в апреле 1999 года отказался пройти на борт эскадренного миноносца «Фемистокл» незадолго до отплытия, чтобы не участвовать в нападении на Сербию. Во многих сербских источниках говорится, что Рицудис был капитаном корабля и приказал экипажу вернуться в порт, но это не соответствует действительности.

Перед выходом «Фемистокла» в Адриатику офицер встретился с тогдашним архиепископом Христодулом и священником Георгиосом Металлиносом, который был потом рядом с ним в зале военно-морского суда 21 апреля 1999 года. Сам священник говорил, что не знал Рицудиса, а посоветовал ему поступить по совести.

Греческие СМИ писали, что офицер просил благословения Церкви. В окружении архиепископа отказались комментировать, была ли встреча, — не подтвердили и не опровергли. После встречи Рицудис уведомил своего командира и командира корабля, а также прокурора военно-морского суда, что отказывается подчиниться приказу.

Военно-морской суд приговорил его к двум годам и шести месяцам с отсрочкой исполнения приговора на три года. Собравшиеся у суда встретили это решение аплодисментами. Они приветствовали Рицудиса криками «браво» — тогда в Греции было много антивоенных выступлений, митингов против бомбардировок единоверной Сербии.

Командование ВМС уволило Рицудиса, он обратился в Европейский суд, но безрезультатно. Сам он заявлял о том, что поступил, как требовала совесть, потому что «закон Божий превыше всего».

Русская линия