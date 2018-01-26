Русская линия
Сводка новостей от 26 января 2018

В Москве помолились об упокоении генерала Владимира Каппеля
Останки белого генерала покоятся в Донском монастыре российской столицы…

Мемориал на могилах Деникиных, Ильиных и КаппеляСегодня, в день памяти одного из наиболее известных русских белых военачальников — генерала Владимира Оскаровича Каппеля, скончавшегося в 1920 году, верующие российской столицы помянули в своих молитвах Георгиевского кавалера, отдавшего свою жизнь за свободу своего Отечества.

В 2006 году усилиями ИА «Белые воины» останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре.

Возобновилась и традиция — 28 июля, в день св. равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя генерала Владимира Каппеля, проводить памятные мероприятия на месте его упокоения.

Печально, но пока эта традиция не распространилась на день кончины генерала Каппеля, и панихиды на его могиле в день памяти Георгиевского кавалера служатся крайне редко. Впрочем, верующие москвичи регулярно поминают «воина Владимира» в своих молитвах и за Божественной литургией.

Генерал-лейтенант В.О.Каппель родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах.

Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.

Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком.

Русская линия

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В Москве помолились об упокоении генерала Владимира Каппеля
Останки белого генерала покоятся в Донском монастыре российской столицы...

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