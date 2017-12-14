Уральское отделение Всемирного русского народного собора, заседание которого прошло 12 декабря 2017 года в Синодальном зале Духовно-Просветительского центра «Царский», выступило в поддержку начала широкой общественной дискуссии по вопросу переименования Свердловской области в Уральскую, отметив, что имя организатора красного террора Свердлова раскалывает российское общество, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

На собрании, прошедшем под руководством сопредседателей Уральского отделения — митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина — были обсуждены основные направления деятельности и избраны рабочие группы при правлении регионального отделения.

В собрании также приняли участие епископ Среднеуральский Евгений и другие представители Екатеринбургской епархии; профессор УрФУ, член Академии политической науки, директор Центра современной политической истории Урала (Уральского центра Б. Н. Ельцина), доктор исторических наук Анатолий Кириллов; председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало; ректор Уральского филиала Академии Госслужбы Александр Александров; глава Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина; преподаватель истории СУНЦ Уральского Федерального Университета, кандидат исторических наук Алексей Соловьев; член Высшего творческого совета Союза писателей России Владимир Блинов, руководители ведущих средств массовой информации уральского региона, представители социальной сферы и бизнес-сообщества.

Рассмотрев вопрос о переименовании Свердловской области, Уральское отделение ВРНС выступило в поддержку данной инициативы, но против поспешных действий в этом вопросе, поскольку это вредит «установлению истины и справедливости при оценке деятельности в России тех или иных политических деятелей периода начала XX века».

По мнению членов отделения, данную инициативу целенаправленно пытаются дискредитировать и перевести обсуждение в другую плоскость. Сначала появляется информация о том, что в регионе якобы будет проведён референдум, а потом указывается, что это будет стоить региональному бюджету огромных трат. Таким образом, делается вывод, что переименовывать регион не нужно.

На самом деле суть вопроса состоит не в этом, а в том, что Урал не может носить имя организатора красного террора Свердлова. Кроме того, для переименования Свердловской области нет никакой необходимости проводить референдум, этот вопрос может быть решён законодательным собранием области после широкой общественной дискуссии.

«Появление информации о проведении референдума о переименовании области и связанных с этим тратах бюджетных средств и расходах для населения является ничем иным, как отвлечением внимания людей от главной темы обсуждения. Возможно, это делается умышленно. Уральское отделение ВРНС выражает единодушие с большинством жителей области и выступает против референдума и бессмысленных трат на его проведение», — говорится в заявлении Отделения.

«Вопрос переименования может быть решён иначе — через внесение предложения о переименовании региона в Законодательное собрание области. Уральское отделение ВРНС готово сформулировать такое предложение и внести его в высший орган региональной представительной власти в соответствии с законом и действующими процедурами», — говорится в документе.

«На гербе нашей области начертано „Опорный край Державы“. Все граждане России знают, о каком крае идёт речь в бессмертной строке Александра Твардовского. Урал ковал Великую победу. И мы часто и всегда с гордостью называем себя уральцами. По сути для каждого из нас уже не требуется никаких переименований. Осталось малое — привести карты, схемы и указатели в соответствие с нашим ощущением малой Родины. Автор „красного террора“ Свердлов, имя которого наш регион носит сегодня, разделил людей. Урал объединит», — заявили в Уральском отделении ВРНС.

Напомним, Всемирный русский народный собор является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. Собор как общественная организация, представляющая интересы русского народа, вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества вопросов.

Русская линия