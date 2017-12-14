В храмах УПЦ и РПЦ помянули тех, кто ценой своей жизни остановил распространение радиации…

На Украине и в России почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря 2017 года, в день памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в храмах Украинской Православной Церкви состоялись панихиды по всем погибшим в результате этой страшной аварии и в ходе ликвидации её последствий.

В этот день Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий также возложил цветы к мемориальному кургану «Героям Чернобыля», расположенному на территории храмового комплекса Архистратига Михаила Деснянского благочиния столицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В мемориальных торжествах также приняли участие президент Украины Пётр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, представители Кабинета министров и общественные деятели.

Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сопровождали архиепископ Обуховский Иона и настоятель храмового комплекса протоиерей Богдан Штым.

Все присутствующие почтили память ликвидаторов и жертв трагедии минутой молчания.

Отметили память чернобольцев и в России, где также во многих храмах Русской Православной Церкви состоялись панихиды по почившим чернобыльцам, отдавшим свои жизни ради спасения миллионов людей.

Кроме того, вчера в Москве на Поклонной горе открыли памятник героям Чернобыля. В центре монумента — скульптурная композиция, за ней — стена в неполный круг. Отсутствующая часть — как символ разрушенного реактора и разрушенных жизней, сообщает портал 360TV.Ru.

Памятник был открыт в полной тишине. Четыре бронзовых фигуры ликвидаторов Чернобыльской АЭС стоят плечом к плечу, словно стена. Такой стеной они и заслонили собой мир от мощнейшей радиации. На постаменте — солдат, инженер, строитель и учёный. Рядом написаны профессии участников ликвидации.

На установку мемориала понадобилось почти 70 миллионов рублей. И хотя большую часть суммы выделила госкорпорация «Росатом», памятник всё равно называют народным. Средства на него собирали чернобыльцы со всей страны.

Русская линия