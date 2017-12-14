Русская линия
Сводка новостей от 14 декабря 2017

В Ессентуках появились билборды с цитатами из переписки Царской семьи
Информационно-просветительская кампания о святой Царской семье, стартовавшая в Москве, дошла из столицы и до Кавказа…

Слова о любви. Билборд с цитатами из переписки Царской семьиПятигорская и Черкесская епархия стала самой южной в России точкой, где поддержали проект Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», сообщает Фома.Ru.

Избранные цитаты из переписки святых Царственных страстотерпцев по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта появились на билбордах и остановках общественного транспорта в разных районах Ессентуков.

Фотографии царской четы подготовили в Екатеринбургской епархии, где проект посвятили празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Cлова, посвящённые любви, браку и семейному счастью, взятые из личного дневника Императрицы и её писем к супругу, — яркий пример чистоты человеческих взаимоотношений, искренних и глубоких чувств, раскрывающий правдивую информацию о жизни семьи последнего российского императора. Только цитаты, никаких комментариев историков и личностной оценки.

Появление билбордов, посвященных Царской семье, в курортном городе открыло «окно» в историю России не только местным жителям. Здесь поправляют здоровье тысячи отдыхающих из разных регионов страны.

Ожидания организаторов оправдались: проект получил положительную оценку не только горожан, но и гостей курорта, отметивших своевременность и позитивную направленность, утверждающую непреходящие нравственные и семейные ценности. Стартовав в Ессентуках, проект направится далее по Кавказу.

Русская линия

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В Ессентуках появились билборды с цитатами из переписки Царской семьи
Информационно-просветительская кампания о святой Царской семье, стартовавшая в Москве, дошла из столицы и до Кавказа...

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