Нападки современных греческих властей на Элладскую Православную Церковь и принятие целого ряда антицерковных законов и инициатив заставило греческих священнослужителей усилить свои молитвы за греческих властителей, без покаяния которых, по мнению священноначалия, у Греции нет никакого будущего, сообщает Agionoros.Ru.

В открытом письме министру здравоохранения Павлосу Полакису митрополит Калавритский Амвросий, в частности, сообщил, что теперь «в нашей епархии мы добавили новое молитвословие в церковные службы: «О нечестивейших, безбожных и неверных правителях наших, гонителях нашей святой Веры и Отечества, членов нашего парламента, ненавидящих и обидящих нас. Об их покаянии, Господу помолимся».

Владыка Амвросий пояснил, что такое прошение связано с тем, что современные власти «губят Грецию». В качестве примера он указал на критическое состояние греческой медицины: «Взгляните на государственные больницы, которые входят в сферу вашей ответственности. Для пациентов-греков в них нет даже перевязочного материала. Приоритет на любую медицинскую помощь имеют исключительно мигранты!».

«Вы заботитесь об мигрантах-мусульманах, а граждан Греции уничтожаете непомерными налогами и постоянным сокращением зарплат и пенсий», — возмутился владыка.

«Греческие граждане голодают и страдают! Ваши любимые питомцы — мигранты. Семья маленького Амира, которого премьер-министр пригласил в свой кабинет для того, чтобы вручить ему греческий флаг, ежемесячно получает 2100 евро. Пособие 800 евро на каждого из родителей и 500 евро на ребёнка выплачивают неправительственные организации и эта сумма не облагается налогом!», — отметил архипастырь.

«Выставляя на аукционы дома должников, вы распродаете Грецию в чужие руки. Акулы бизнеса, большая часть которых из Турции, за 25 — 30 тысяч евро скупают дома тех, кто не может выплачивать кредиты. За копейки куплены гостиницы в историческом центре Афин!», — обратил внимание митрополит Амвросий.

В свою очередь, митрополит Фиотидский Николай заявил, что «государство целенаправленно сокращает число приходских священников».

«Когда начался кризис, власти установили, что на место десяти уходящих на пенсию государственных служащих (в том числе и священников) на работу может быть взят только один. Тогда эта мера выглядела отчасти оправданной. Но сегодня на должности назначаются тысячи чиновников, в то время как в отношении Церкви сохраняются прежние ограничения. В результате бесчисленные сельские приходы остаются без священника..», — заявил владыка Николай.

Он напомнил, что «государство взяло на себя обязательство выплачивать заработную плату приходским священникам в обмен на церковное имущество, переданное в государственную собственность». «Законом установлено точное число приходов и приходских священников. Однако государство нарушает соглашение и вопреки закону сокращает число приходских священников. Не стоит обманывать себя, сокращение священнослужителей проводится вовсе не из-за финансовых соображений. Есть и другие мотивы. И это не может не беспокоить», — отметил архипастырь.

«Число приходских священников в Элладской Церкви существенно сократилось. Например в нашей митрополии законом установлено 258 приходских священников на 246 приходов. За последние десять лет на место 100 ушедших на покой священнослужителей было назначено 10. То есть не хватает 90 приходских священников», — с печалью заметил митрополит Николай.

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