Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем в своем «слове к украинцам» призвал к преодолению раскола и возвращению «всех наших братьев» в лоно канонической Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отвечая на вопрос, что такое Вселенская Церковь, афонский игумен подчеркнул, что это Тело Христово, в котором человек пытается достичь святости. «Если человек находится вне Церкви, как бы он ни старался, святости он достичь не может, — подчеркнул он и продолжил. — Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находится вне лона Церкви».

Архимандрит Ефрем отметил, что раскол — это разделение, которое разрезает, как ножницами, Тело Христово: «Мы здесь на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет».

В связи с этим отец Ефрем обратился «ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви» и попросил, чтобы «они вернулись в лоно канонической Православной Церкви».

Он также призвал всех православных никогда не отчаиваться, всегда со смирением обращаться к Христу, «Который в последний момент обязательно поможет, если мы, конечно, сами пожелаем спасения».

«Я очень скорблю, когда слышу, что на Украине идёт война. С огромной болью мы молимся за всех тех жертв, которые ушли из жизни в этой стране. И я обращаюсь к наших братьям украинцам: знайте, проблемы не решаются с помощью огня и оружия, а только с помощью молитвы и диалога. Христос Воскрес!»

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