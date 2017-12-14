Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет занял лидирующую позицию в Рейтинге востребованности вузов в РФ — 2017 среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов. Такие результаты опубликованы 12 декабря в рамках проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», передаёт РИА Новости.

Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность российской экономикой. В 2017 году в рамки исследования вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 48 медицинских вузов и 69 гуманитарных (педагогических и филологических) вузов.

Среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет расположился на первом месте. Второе место досталось Московскому городскому педагогическому университету. Тройку лидеров замкнул Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена из Санкт-Петербурга.

Показателем, принесшим победу ПСТГУ, стала наиболее значительная в сравнении с другими участниками рейтинга доля в его бюджете средств, которые обеспечила образовательная деятельность и научные разработки. По двум другим критериям — доле выпускников, получивших направление на работу и индексу цитирования трудов сотрудников — Свято-Тихоновский университет пока существенно уступает своим конкурентам.

В 2016 году ПСТГУ занимал в указанном рейтинге лишь третье место.

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