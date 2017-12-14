Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), являющийся секретарём церковной комиссии по исследованию «екатеринбургских останков», рассказал, что в настоящее время началась специальная психолого-историческая экспертиза по расследованию мотивов убийства Царской семьи, и эта работа будет проведена, несмотря на протесты российских хасидов и либеральных общественных деятелей, сообщает РИА Новости.

Представитель Церкви отметил, что, по мнению большинства экспертов, собравшихся на недавней конференции в Сретенском монастыре по «екатеринбургским останкам», убийство Царской семьи имело особый, символический характер.

«Убивали, расстреливали Царскую семью, которая сама по себе являла символ прежней России, которая знаменовала собой окончание огромного периода в жизни страны, которая являлась символом для множества людей, и уничтожение этого символа, конечно же, было не просто очередным расстрелом. Для большевиков — восемь человек расстреливало Николая II, его жену, детей, близких людей — это имело особый характер, как я полагаю, ритуального большевистского возмездия», — заявил владыка Тихон.

По его словам, участники расстрела хотели расправиться, в первую очередь, с последним Императором. «Юровский распределил роли каждого, каждый должен был стрелять в свою жертву, но когда рассеялся дым, все увидели, что упал именно Николай», — отметил архипастырь. «Все хотели быть цареубийцами» и все «мечтали об этой славе», до конца своей жизни хвастаясь тем, что именно они «расстреляли царя». «Конечно же, это было для них глубоко важно и символично», — добавил епископ.

Секретарь церковной комиссии обратил внимание, что «предыдущее следствие не проводило работу по психолого-исторической экспертизе, она не была даже назначена», что является свидетельством предвзятого и необъективного отношения предыдущих следователей к вопросу об обстоятельствах убийства Царской семьи. Это стало причиной появления различных спорных теорий в ряде изданий, многие вопросы до сих пор остаются без ответа и «будоражат умы». Сегодня в этом нужно поставить точку хотя бы на экспертном уровне, считает владыка.

«Когда некие историки или люди, увлечённые какой-либо темой, высказывают своё мнение, это одно. Когда привлечённые следствием ответственные эксперты, дав подписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в экспертизе, приступают к этой работе, то экспертное заключение приобретает совершенно особый смысл. Именно поэтому мы и ввели в состав тем и историко-психологическую экспертизу ритуального большевистского возмездия», — заявил епископ Тихон.

«Мы сразу выступили с пояснениями о том, что будем исследовать все без исключения версии и отвергаем предложения какую-то одну версию взять и исключить из всего комплекса исследований. В то же время мы говорим, что никаких ксенофобских, расистских и прочих таких мотивов у экспертного сообщества нет даже близко», — отметил владыка.

Русская линия