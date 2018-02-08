Русская линия
Сводка новостей от 8 февраля 2018

Македония согласилась сменить своё самоназвание
Власти Греции выразили удовлетворение решением Скопье, однако Элладская Православная Церковь всё ещё беспокоится…

Карта МакедонииМакедония готова пойти на уступки Греции и ради возможного вступления в Евросоюз и НАТО готова отказаться от своего самоназвания и провести переименование Республики. Об этом завил премьер-министр страны Зоран Заев, сообщает Утро.Ru.

До сего дня именно название этой страны было главной причиной, по которой Греция блокировала вступление Скопье в международные европейские структуры. Греки считают, что Македония незаконно присвоила себе название одной из исторических провинций на севере Греции. В связи с этим Афины блокировали все переговоры о вступлении Македонии в Евросоюз и НАТО.

«Чтобы переговоры достигли успеха, мы готовы к географическому уточнению в названии», — заявил Заев, выступая в Скопье. «Сегодняшним решением мы подтверждаем наш шаг на пути к построению дружбы и доверия с Грецией», — приводит его слова Reuters.

Премьер не сказал, как власти Македонии хотят назвать Республику, но сообщил, что аэропорт, который сейчас носит имя Александра Македонского, будет переименован в «Международный аэропорт Скопье», а крупнейшая автомагистраль имени того же императора получит название «Дружба».

Власти Греции уже высказали своё удовлетворение планами Македонии. Тем не менее, духовенство Элладской Православной Церкви опасается, что македонцы оставят в своём самоназвании слово Македония, что может негативно сказаться на решении церковного раскола, в который ушла Охридская архиепископия Сербской Православной Церкви, называющая себя ныне Македонской православной церковью.

В ближайшее время в Афинах должен состояться Священный Синод, который обозначит позицию Элладской Православной Церкви по этому поводу. Пока же предполагается, что Македония может быть переименована в Северную Македонию, Новую Македонию, Верхнюю Македонию или Македонию (Скопье).

Русская линия

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