Украинская пресса сообщает о том, что решение об этом будет принято на ближайшем заседании Св. Синода Константинопольского Патриархата…

В Киеве и Львове могут появиться официальные представительства Константинопольского Патриархата. Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на источники в канонической УПЦ. При этом уточняется, что рассмотрение этого вопроса может произойти уже на ближайшем заседании Священного Синода.

«Фанар получит возможность на месте контролировать развитие Православия на Украине, упростятся контакты с УПЦ КП и УАПЦ — плюс, ускорятся процессы создания параллельной УПЦ канонической структуры в Украине, не исключено, что на базе УАПЦ», — пояснил источник издания.

Если это решение будет принято, оно будет означать грубое нарушение церковных канонов и вмешательство в дела Русской Православной Церкви, в чьей юрисдикции находится Украина.

«Константинополь должен согласовывать такие вещи с Московским Патриархатом. Ведь территория формально закреплена за ним, — сказал „Вестям“ политолог Алексей Якубин. — Плюс недавно Филарет заявлял, что УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю — это значит, что „подворья“ не связаны с Филаретом».

Вряд ли Москва согласится с тем, чтобы Константинополь вмешивался в дела Украинской Православной Церкви, тем более, с целью поддержания раскольников. Однако, и для лже-патриарха Филарета Денисенко — это тоже не совсем добрая новость. Ранее он добивался от Константинополя признания своей церковной структуры. Но этого не произошло.

Вместо признания Константинопольский Патриархат демонстрирует готовность разговаривать с УАПЦ и собирается открыть свои представительства в тех городах, которые Денисенко считал своими. С ним по этому вопросу в Константинополе советоваться не будут, а это означает, что глава «Киевского патриархата» для Патриарха Варфоломея остаётся никем или в лучшем случае одним из многих.

Русская линия