В Москве и Воронеже сегодня простились с пилотом сбитого в Сирии штурмовика Су-25 Романом Филиповым, запомнившимся всем россиянам своим мужеством и героической кончиной. Майор российских ВКС, самолёт которого был подбит, катапультировался и принял бой с исламистами. Получив ранение, он решил не сдаваться в плен и подорвал себя гранатой со словами «это вам за пацанов».

Глава российского государства Владимир Путин присвоил погибшему лётчику звание Героя России посмертно за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга». Именем Романа Филипова могут назвать улицы в Новой Москве и Калининграде.

Роман Филипов родился во Владивостоке, однако большую часть своей жизни провёл именно в Воронеже. Здесь проживают его родители, а также друзья. Здесь он получил образование в школе, которую теперь хотят назвать в честь майора Филипова.

Роман Филипов, как и его отец, всегда хотел стать летчиком. После окончания школы он поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище. Затем служил на Дальнем Востоке. Прошёл путь от младшего офицера до заместителя командира эскадрильи. В 2013 году капитан Филипов стал призёром всеармейского конкурса «Авиадартс».

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и другие военачальники в четверг простились с погибшим лётчиком на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего Ил-76 с телом героя России вылетел в Воронеж.

«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — сказал на траурной церемонии статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

По словам генерала, имя Филипова «навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников». Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало оказывать всемерную поддержку — «его семья — жена Ольга Сергеевна и дочурка — останутся всегда в нашей большой армейской семье».

В свою очередь бывший главком ВВС РФ генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг лётчика буквально потряс людей в России и за её пределами. «Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова. Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: „Герои не умирают, герои живут вечно“. И Роман будет жить среди нас», — отметил Михайлов.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почётного караула гроб лётчика внесли в самолет Ил-76, который доставил его в Воронеж.

Тысячи воронежцев вышли проводить Романа Филипова в последний путь. Отпевание погибшего в Сирии пилота прошло в храме иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» Никольского благочиния Воронежской епархии. Гражданская панихида прошла в Доме офицеров военного городка Северный, сообщает газета «Известия».

С Филиповым пришли проститься родные, друзья, бывшие одноклассники и учителя, знакомые и множество неравнодушных горожан.

В траурных мероприятиях приняли участие прибывшие в Воронеж статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков и главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Роман Филипов был похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Русская линия