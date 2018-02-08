Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии журналу «Новое время» предупредил украинские власти и граждан Украины, что в ближайшие годы Европа, скорее всего, займёт более дружественную позицию к России, и хотя Киеву это не может понравиться, но украинцы должны быть благодарны европейцам за то, что они и так сделали для Украины, сообщает УНИАН.

По словам украинского политика, твёрдость и напористость в отношениях с Россией даются европейцам всё сложнее, а ряд влиятельных стран откровенно устали от противостояния с Москвой, которая является для них выгодным торговым партнёром.

«Возможно, мы становимся свидетелями эпохального события — заката жёсткой Европы. Сделка выглядит так: мягкость в защите и продвижении тех самых знаменитых европейских ценностей в обмен на мирное сосуществование и зарабатывание денег», — подчеркнул Кулеба.

Он признал, что после присоединения Крыма к России и начала вооружённого конфликта на Донбассе, Европа прыгнула выше своей головы, сформировав беспрецедентно жёсткую санкционную политику в отношении России. Однако, сейчас она сама испытывает от этого проблемы и ищет пути выхода из сложившейся ситуации.

Кулеба отметил, что такой прыжок дался многим европейским странам очень тяжело из-за тесных связей с Москвой. «Украина должна быть благодарной Европе за поддержку в самый трудный момент её новейшей истории», — заявил Кулеба, предвосхищая возгласы негодования тех украинцев, которые, скорее всего, обвинят ЕС в предательстве.

«Те, кто видел дипломатическую войну изнутри знают: без санкций Россия ещё глубже прокатилась бы по Украине, где гусеницами танков, а где подошвами расшатывающих государство фанатов «русского мира», — попытался убедить своих потенциальных оппонентов дипломат.

Но реальность такова, что «ряд влиятельных стран устали от противостояния с Россией, да и не только с ней». «Европа готова к компромиссам, потому что не хочет борьбы. Эта Европа хочет заслуженного спокойствия и благополучия», — отметил Клеба.

Для России — это хорошие новости. Однако, обольщаться по этому поводу не стоит. Ведь помимо Европы, в мире есть ещё США, а они настроены на продолжение конфронтации с Москвой.

Русская линия