4 февраля 2018 года в ДК имени Горького в Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти протоиерея Василия Ермакова, которого многие верующие Русской Православной Церкви считали старцем и назвали своим духовником.

Вечер вели народная артистка России Нина Усатова и солист театра «Санктъ-Петербургъ опера», певчий хора храма преподобного Серафима Саровского Сергей Алещенко, сообщает «Вода живая».

Программу открыло выступление сводного хора духовных чад отца Василия под управлением Марины Бутто. Они исполнили композицию «Вечный зов» на музыку Вячеслава Римши и концерт Максима Березовского «Не отвержи мене во время старости».

Выступления артистов и рассказы духовных чад батюшки сопровождались показом его фотографий, создававших эффект присутствия: казалось, он видит и слышит все, что говорят и поют. Транслировались и видеозаписи его проповедей.

«Наступит время, когда мы отойдём: тело в землю, душа — в мир иной, — говорил священник. — Нас там спросят, как мы верили. И как мы ответим, почему не верили, что нам мешало? Мы предали Бога, пошли искать то, что не надо было искать, поскольку всё, что нам нужно, есть в нашей стране. Не случайно Бог дал нам такие богатства — мы должны хранить их, хранить Россию и веру православную. Дьявол — не в ИНН, не в паспортах, а в человеческих душах, в человеческих поступках».

На протяжении вечера часто звучала мысль, что общение с батюшкой творило с людьми подлинные чудеса. Видимым их проявлением явилось то, как иностранцы принимали Православие и становились священниками: с воспоминаниями выступили настоятель храма Преображения Господня в Копорье иерей Иулиан Солопенко, кубинец по происхождению, и иерей Георгий Тиммер, приехавший в Россию из Голландии.

Директор «Православной студии Петербурга» Андрей Павлович рассказал о работе над документальными фильмами, посвященными отцу Василию. Батюшка не только благословил съемку, но и стал духовником студии, смотрел все фильмы, делал важные замечания.

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Ермилов поделился воспоминаниями о том, как отец Василий духовно поддержал его после ухода из большого спорта. «Опытный спортсмен во время игры видит всё поле, — сказал Александр Ермилов. — А отец Василий видел всю нашу землю. Он разбирался во многих вещах, совершенно далёких от священнослужения. Однажды мы говорили о том, что сборная России по волейболу стала проигрывать. Я пошутил: „Меня там нет“. А батюшка говорит: „Подача слабая“. И, подумав, я понял, что он был прав. И теперь, когда батюшки с нами нет, мы должны делать то, что он нам завещал: молиться и любить свою Родину».

Режиссер и писатель Александр Богатырев, делясь воспоминаниями, отметил: «Некоторым людям казалось, что они ближе к батюшке, чем другие, „пришедшие к одиннадцатому часу“. Но у него было столько любви, что её хватало на всех».

В вечере приняла участие певица Евгения Смольянинова. Она начала выступление знаменитым романсом «В лунном сиянье». Автор стихов второй исполненной ею песни «Жизнь» Наталья Ануфриева была репрессирована и написала эти стихи в заключении. Напоследок прозвучала северная свадебная песня «Красота» (так называется головной убор невесты на русском Севере).

В завершение была показана видеозапись: «Вы — мои дети по духу, по сердцу, по уму, — говорит батюшка. — У нас одна школа — школа веры, школа молитвы, верности и благородства. Господь поможет вам, если вы пойдете за Ним». Сводный хор духовных чад отца Василия исполнил великий прокимен «Кто Бог велий».

«Одиннадцать лет нет с нами отца Василия, — сказала Нина Усатова. — Но вы, кто пришёл сюда, его видели и слышали».

Протоиерей Василий Ермаков (20 декабря 1927, Болхов, Орловская губерния — 3 февраля 2007, Санкт-Петербург) — один из самых авторитетных петербургских священнослужителей конца ХХ — начала XXI века, с 1981 года — настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. С прощальной проповедью отец Василий обратился к пастве 15 января 2007 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского.

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