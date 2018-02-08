Русская линия
Сводка новостей от 8 февраля 2018

Бастрыкин требует посадок родителей
Глава Следственного комитета крайне недоволен тем, что его подчинённым запретили возбуждать дела против родителей, которые наказывают своих детей…

Глава Следственного комитета Александр БастрыкинПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с гневной отповедью законодателям, которые вывели «семейное насилие» из-под действия уголовного кодекса и теперь подчинённые Следственного комитета не могут возбуждать уголовные дела против родителей, которые применяют против своих детей физические наказания. Это, мол, и приводит к трагедиям.

«Года полтора назад был внесён законопроект, он пошёл, хотя мы были против, о домашнем насилии. Да, исключили, я так понял эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — сказал Бастрыкин, заявив, что после декриминализации побоев, преступность против детей переместилась с улиц в приёмные семьи, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас следователи якобы «задушили» уличную преступность против детей. «Сегодня мы побороли маньяков, на улице [их] уже нет, они переместились в семьи, причём приёмные семьи», — сказал глава СК. «Как мы убеждали некоторых коллег, что не надо этого делать, потому что после первого удара по лицу, пойдёт затрещина по лицу. Давайте вернёмся к этой теме», — добавил он.

Странно, но по логике главы Следкома, с побоями в семье можно бороться только при помощи репрессивных мер и желательно, конечно, с помощью посадок неугодных родителей. Однако, весь пафос Бастрыкина в адрес законодателей рассеется, если вспомнить, что «декриминилизация побоев» в России не означает их полной ненаказуемости. Просто теперь родителей сначала предложено штрафовать, а потом только речь будет идти об уголовном наказании.

Так, что же мешает нашим правоохранителям работать по новой системе? Александр Бастрыкин считает, что родителей сразу надо сажать в тюрьму за любую затрещину, и в качестве аргумента своей правоты он привёл из ряда вон выходящие случае жестокого обращения с детьми. Но ведь далеко не все родители изуверы, которые выкидывают своих детей из окон, как полагает глава Следственного комитета. Так причём тут тогда такие примеры и требование посадок?

И вообще, интересно бы узнать, были ли выписаны штрафы тем горе-родителям, о которых говорил Бастрыкин? И если нет, то почему? Были ли следователям известны какие-то тревожные факты накануне этих вопиющих преступлений? Если да, то почему они не среагировали? Им что, правда, не хватило полномочий, или на самом деле они просто ничего не знали?

А то получается, что задним числом глава Следственного комитета громко заявляет, что, мол, его ведомство могло бы предотвратить эти преступления, но у него нет возможности возбуждать уголовные дела, посадок, мол, оно организовать не может, а потому и преступники-родители распоясались.

Надо сказать, очень странная логика.

Вообще, наивно представлять, что горе-родитель, который в гневе и раздражении избивает своего ребёнка до полусмерти, делает это от того, что кто-то «декриминизировал побои». Такие вещи происходят, увы, не от этого, и не от того, что у Следственного комитета стало меньше полномочий. Иначе, с преступностью было бы очень просто бороться — дали бы самые широкие полномочия Александру Бастрыкину и всё — все потенциальные преступники испугались и стали добропорядочными гражданами.

Но, увы, это не так, и напрасно глава Следственного комитета использует тему преступлений против детей для того, чтобы следователи могли вмешиваться в дела семьи. Полномочий у них для этого и так более чем достаточно. О том, что может сделать следователь, если ему захочется, с рядовой семьёй, думается, никому объяснять не надо.

Русская линия

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