Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с гневной отповедью законодателям, которые вывели «семейное насилие» из-под действия уголовного кодекса и теперь подчинённые Следственного комитета не могут возбуждать уголовные дела против родителей, которые применяют против своих детей физические наказания. Это, мол, и приводит к трагедиям.

«Года полтора назад был внесён законопроект, он пошёл, хотя мы были против, о домашнем насилии. Да, исключили, я так понял эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — сказал Бастрыкин, заявив, что после декриминализации побоев, преступность против детей переместилась с улиц в приёмные семьи, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас следователи якобы «задушили» уличную преступность против детей. «Сегодня мы побороли маньяков, на улице [их] уже нет, они переместились в семьи, причём приёмные семьи», — сказал глава СК. «Как мы убеждали некоторых коллег, что не надо этого делать, потому что после первого удара по лицу, пойдёт затрещина по лицу. Давайте вернёмся к этой теме», — добавил он.

Странно, но по логике главы Следкома, с побоями в семье можно бороться только при помощи репрессивных мер и желательно, конечно, с помощью посадок неугодных родителей. Однако, весь пафос Бастрыкина в адрес законодателей рассеется, если вспомнить, что «декриминилизация побоев» в России не означает их полной ненаказуемости. Просто теперь родителей сначала предложено штрафовать, а потом только речь будет идти об уголовном наказании.

Так, что же мешает нашим правоохранителям работать по новой системе? Александр Бастрыкин считает, что родителей сразу надо сажать в тюрьму за любую затрещину, и в качестве аргумента своей правоты он привёл из ряда вон выходящие случае жестокого обращения с детьми. Но ведь далеко не все родители изуверы, которые выкидывают своих детей из окон, как полагает глава Следственного комитета. Так причём тут тогда такие примеры и требование посадок?

И вообще, интересно бы узнать, были ли выписаны штрафы тем горе-родителям, о которых говорил Бастрыкин? И если нет, то почему? Были ли следователям известны какие-то тревожные факты накануне этих вопиющих преступлений? Если да, то почему они не среагировали? Им что, правда, не хватило полномочий, или на самом деле они просто ничего не знали?

А то получается, что задним числом глава Следственного комитета громко заявляет, что, мол, его ведомство могло бы предотвратить эти преступления, но у него нет возможности возбуждать уголовные дела, посадок, мол, оно организовать не может, а потому и преступники-родители распоясались.

Надо сказать, очень странная логика.

Вообще, наивно представлять, что горе-родитель, который в гневе и раздражении избивает своего ребёнка до полусмерти, делает это от того, что кто-то «декриминизировал побои». Такие вещи происходят, увы, не от этого, и не от того, что у Следственного комитета стало меньше полномочий. Иначе, с преступностью было бы очень просто бороться — дали бы самые широкие полномочия Александру Бастрыкину и всё — все потенциальные преступники испугались и стали добропорядочными гражданами.

Но, увы, это не так, и напрасно глава Следственного комитета использует тему преступлений против детей для того, чтобы следователи могли вмешиваться в дела семьи. Полномочий у них для этого и так более чем достаточно. О том, что может сделать следователь, если ему захочется, с рядовой семьёй, думается, никому объяснять не надо.

Русская линия