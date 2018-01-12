Миротворческая позиция священноначалия Украинской Православной Церкви с самого начала «революции достоинства» и гражданского конфликта на Донбассе вызывала явное раздражение и негодование у украинских властей и раскольников КП, которые всеми возможными способами пытались использовать эту ситуацию, чтобы ослабить влияние канонической Церкви на Украине.

Но оказалось, что при всём своём патриотизме и украинском национализме ни лже-патриарх Филарет Денисенко, ни украинские чиновники ничего не могут сделать, чтобы вернуть на родину своих военных, которые были посланы ими на Донбасс и в итоге попали в плен. Агрессивные заявления и экономическая блокада региона — плохие меры, чтобы всерьёз надеяться на доверительные переговоры по обмену пленными.

В этих условиях на Украине осталась только одна сила, по-прежнему объединяющая всех украинских граждан, вне зависимости о того, с какой стороны окопов они находятся. Это каноническая Украинская Православная Церковь под предстоятельством Блаженнейшего митрополита Онуфрия. И как бы не относились к ней нынешние украинские патриоты во власти, им пришлось воспользоваться её влиянием, чтобы провести рождественский обмен пленными.

Конечно, на этот обмен приехал и лже-патриарх Филарет Денисенко, и он наряду с Петром Порошенко и митрополитом Онуфрием обратился к освобождённым с патриотической речью, однако никого не обманешь, и родители пленников потоком хлынули к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а не в Киевский патриархат. Матери и жёны, чьи сыны и мужья до сих пор находятся в плену, стали видеть в УПЦ силу, которая способна им помочь.

А это не могло не вызвать ответной ревнивой реакции, как у украинских раскольников, так и у чиновников. После обмена пленными украинским властям нужен был срочный антицерковный скандал, чтобы нивелировать возросшее влияние и уважение украинцев к миротворческой позиции Украинской Православной Церкви, и в итоге они его получили. Украинский «журфак» справился со своей задачей. Для этого был использован случай в Запорожской епархии.

И вот в итоге все украинские СМИ сегодня обсуждают, какие на самом деле жестокие «московские попы» в УПЦ, не пожелавшие отпеть крещённого в расколе ребёнка и попросившие обратиться с такой просьбой в «Киевский патриархат». Казалось бы, что ещё могли желать украинские патриоты, как не того, чтобы «московские попы» не смели даже близко прикасаться к тем, кто ходит в «правильную» Украинскую церковь и советует им обратиться именно туда, а не идти в храмы «сторонников Кремля».

Но нет, задача ведь не в этом. На повестке дня у украинского «журфака» другой запрос — нужно показать, что миротворческая позиция УПЦ — это лицемерие, и на самом деле священники канонической Церкви моральные уроды, а никакие не миротворцы, с отеческой заботой думающие о том, как помочь людям, попавшим в беду.

Причём, что характерно, к дружному улюлюканью украинских журналистов подключились некоторые священнослужители. Один небезызвестный московский диакон даже назвал украинских священников, посоветовавших родителям идти отпевать ребёнка там, где они его крестили, «митрофоными дебилами».

Что ж, хорошо сидеть в московском тёплом кресле перед компьютером и «советовать» своим украинским собратьям, как им вести себя по отношению к раскольникам. Но история Церкви знает самые разные ситуации. Были в ней периоды, когда крещённых у раскольников и еретиков принимали через миропомазание, а случались периоды и когда не считали таковое крещение крещением и полностью перекрещивали.

Главный критерий в этой ситуации состоял в том, как вели себя раскольники и еретики, воинствовали ли они против Церкви Христовой или нет. Известно, что приехавший из польского плена митрополит Филарет (Романов), будучи избран на московский Патриарший престол, повелел принимать переходящих из католичества в Православие только через полное крещение.

Так, что не нам судить, стоило ли проявить запорожским священникам так называемую икономию по отношению к родителям крещённого в расколе ребёнка или занять принципиальную позицию в этом вопросе. Проблема в другом — миротворческая позиция Украинской Православной Церкви вызывает негодование в Киеве, и это печально.

Впрочем, как иначе. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но всё то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин. 15, 18−21).

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