Главы США и Франции обсудили политику в отношении КНДР и Ирана…

Несмотря на возникшие в последнее время разногласия между США и Евросоюзом по Израилю и антироссийским санкциям ведущие страны Европы продолжают тесную координацию с Вашингтоном на внешнеполитическом поле.

Так в телефонном разговоре президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились продолжать оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не вернется «на путь денуклеаризации», а также обсудили отношения стран с Ираном, сообщает «Немецкая волна».

Американский президент заявил, что Тегеран «должен прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе», говорится в пресс-релизе Белого дома.

В свою очередь, французский лидер указал, что Париж намерен строго соблюдать соглашение по иранской ядерной программе и считает важным, чтобы это делали все его подписанты, передает пресс-служба Елисейского дворца.

Среди подписавших договор были и США. Реализацию ядерной сделки с Ираном следует сопровождать диалогом с Тегераном о его ракетной программе и региональной политике, указал Эммануэль Макрон.

Таким образом, если по КНДР у США и Франции общая позиция, то по Ирану она явно расходится.

Русская линия