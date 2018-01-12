Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2018

Трамп и Макрон сверили часы
Главы США и Франции обсудили политику в отношении КНДР и Ирана…

Макрон и ТрампНесмотря на возникшие в последнее время разногласия между США и Евросоюзом по Израилю и антироссийским санкциям ведущие страны Европы продолжают тесную координацию с Вашингтоном на внешнеполитическом поле.

Так в телефонном разговоре президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились продолжать оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не вернется «на путь денуклеаризации», а также обсудили отношения стран с Ираном, сообщает «Немецкая волна».

Американский президент заявил, что Тегеран «должен прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе», говорится в пресс-релизе Белого дома.

В свою очередь, французский лидер указал, что Париж намерен строго соблюдать соглашение по иранской ядерной программе и считает важным, чтобы это делали все его подписанты, передает пресс-служба Елисейского дворца.

Среди подписавших договор были и США. Реализацию ядерной сделки с Ираном следует сопровождать диалогом с Тегераном о его ракетной программе и региональной политике, указал Эммануэль Макрон.

Таким образом, если по КНДР у США и Франции общая позиция, то по Ирану она явно расходится.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Украинским властям срочно нужен был антицерковный скандал, и они его получили
Успешный обмен пленными на Донбассе показал правильность миротворческой позиции УПЦ, и это не могло не вызвать ревнивой реакции украинского «журфака», чиновников и раскольников...

Москва и Киев обсуждают второй этап обмена пленными на Донбассе
Президент России Владимир Путин принял у себя представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука...

В Москве пройдёт исторический вечер «Генералы vs солдаты»
В рамках вечера состоится презентация книги «Генерал Ренненкампф» и открытая лекция известного военного историка Евгения Белаша...

В Белоруссии призвали Россию и Европу к нормализации отношений
Минск серьёзно страдает от конфронтации Запада и России, и хотел бы хороших отношений, как с теми, так и с другими...

Архиепископ Афинский Иероним призвал греческие власти обратить внимание на проблему македонского раскола
Архиепископ Афин и всея Эллады и премьер Греции обменялись письмами по вопросу о самоназвании Македонии и действий Болгарского Патриархата в отношении македонских раскольников...

Владимир Легойда: «Отделение Церкви от государства не означает её отделения от общества»
Церковь не участвует в политической борьбе, но может призвать граждан принять участие в выборах...

Трамп и Макрон сверили часы
Главы США и Франции обсудили политику в отношении КНДР и Ирана...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святителя Макария, митрополита Московского, а также архиепископа Никона (Рождественского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика