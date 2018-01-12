Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2018

Москва и Киев обсуждают второй этап обмена пленными на Донбассе
Президент России Владимир Путин принял у себя представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука…

Виктор Медведчук обратился к Владимиру ПутинуПрезидент России Владимир Путин и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили второй этап обмена пленными между Киевом и Донецком и Луганском, сообщает УНИАН.

Факт встречи, которая состоялась 10 января, в комментарии Business FM подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации СМИ, Путин и Медведчук «обсуждали украинскую повестку дня», и, в частности, они говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и «ЛДНР», а также о возможном освобождении граждан Украины, которые осуждены на территории России, и граждан России, осуждённых на территории Украины.

Кроме того, речь шла о перспективах ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс и «приемлемом формате» миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

К чему пришли участники переговоров не сообщается. Однако, в последнее время Виктор Медведчук стал тем человеком со стороны Украины, которому в Кремле, похоже, доверяют. А это значит, что могут быть достигнуты и вполне реальные договорённости. На первом плане сейчас стоит обмен оставшимися в заключении в Киеве, Донецке и Луганске пленными.

Русская линия

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