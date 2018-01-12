18 января в павильоне «Дом Книги» на ВДНХ состоится исторический вечер, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны. В рамках вечера планируется презентация книги «Генерал Ренненкампф» и открытая лекция известного военного историка Евгения Белаша «Пушечное мясо: тактика пехоты Первой мировой». Помимо этого посетителям будет продемонстрирована редкая документальная хроника и презентованы специальные подарочные открытки с фотографиями 1914−1917 гг.

Генерал П.К. фон Ренненкампф — герой Китайского похода и русско-японской войны — является одной из наиболее противоречивых фигур Первой мировой: его, автора первой победы над германской армией под Гумбинненом, обвиняли в предательстве и бездарности, в советской историографии возлагали вину за многие поражения, а в эмиграции восхищались как незаслуженно забытым и оклеветанным полководцем.

В десятой книге военно-исторической серии «Белые воины (М.: Информационное агентство «Белые воины»; «Содружество «Посев», 2017) опубликованы новые исследования, архивные документы и мемуары соратников и подчиненных генерала, дающие ответы на многие спорные вопросы относительно его участия в подавлении революционного движения в Забайкалье в 1905—1907 гг., полководческого искусства П.К. Ренненкампфа, а также обвинений в коррупции, предательстве и бегстве с поля боя.

Отдельные очерки посвящены истории рода Ренненкампф и истории гибели генерала и судьбе его захоронения. В рамках дискуссии планируется в целом обсудить военное искусство русских военачальников Первой мировой. Участники презентации: доктор исторических наук Руслан Гагкуев (научный редактор издания), историк и общественный деятель, координатор проекта «Белые воины» Александр Алекаев.

В своей лекции «Пушечное мясо: тактика пехоты Первой мировой» известный историк и писатель Евгений Белаш расскажет о том, как менялись приёмы боевых действий противников, как стороны пришли к «позиционному тупику», какие методы выхода из него предлагались и какие из них были осуществлены. Также рассказчик коснётся малоизвестных страниц истории Первой мировой, включая влияние окопного быта и военно-технологических новаций (химическое оружие, авиация и пр.) на боевую работу пехоты. Внимание будет обращено и на зарождение тактики «штурмовых групп» и её влияние на немецкую стратегию «блицкрига», которую Германия успешно использовала в начальный период Второй мировой войны.

Мероприятие состоится в павильоне «Дом книги» на ВДНХ. Адрес: пр-т Мира, 119, корпус 516. 18 января (четверг). Начало в 18.00. Пешком до павильона можно дойти от главного входа ВДНХ налево по кольцевой дороге мимо павильонов «Семена» и «Гидрометеорология», или от Хованского въезда, повернув налево на кольцевую дорогу.

Контактное лицо: руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Владимирович Макушин, тел.: 8 901 7 704 620.

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